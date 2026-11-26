1374 Снимка: Николай Илиев, Dir.bg

В края на всяка година поглеждаме към следващата, какви ще са тенденциите, къде да насочим усилия и какви ще са пазарите. През последните две години излязоха много доклади и проучвания за тенденциите в потреблението и почти във всички тях централно място заема изкуственият интелект. Това е напълно обяснимо, тъй като той вече променя начина, по който хората търсят информация, сравняват продукти и вземат решения за покупка.

За една малка или средна компания обаче въпросът, от който би било добре да се започне, е малко по-различен, а именно, какво кара клиента, който веднъж вече е купил нейния продукт или е ползвал нейна услуга, да се върне отново. И отговорът по-рядко е свързан с канала, през който клиентът е открил компанията, а много по-често с това дали качеството, обслужването и доставката са отговорили на очакванията му.

Разбира се, икономическата среда също продължава да има съществено значение. Според доклад на Euromonitor International за глобалните потребителски тенденции през 2027 г., публикуван в началото на ноември, 72% от анкетираните споделят, че се тревожат от поскъпването на стоките за всекидневна употреба. Подобна е картината и у нас - по данни на НСИ общият показател на доверие на потребителите през октомври 2026 г. спада с 6,9 пункта спрямо юли. Двете изследвания измерват различни показатели и не бива да се сравняват пряко, но показват, че потребителят ще влезе в 2027 г. по-предпазлив, отколкото е бил преди година. Към това у нас се добавя и усещането за поскъпване след въвеждането на еврото, като още през април 2026 г. НСИ отчита по-неблагоприятни оценки на потребителите за изменението на цените.

Предпазливостта невинаги означава избор на най-евтиното. Според проучване на PwC от 2025 г., сред потребителите в Централна и Източна Европа, цената е водещият фактор при избора на храни (64%), но веднага след нея се нарежда вкусът (56%). Euromonitor от своя страна отчита, че повече от половината потребители купуват единствено от търговци, към които имат вече изградено доверие. В този смисъл може да се каже, че клиентът е готов да плати малко повече, когато знае какво получава, и съответно губи бързо доверие, когато обещанието не бъде изпълнено. В същата посока е и европейското законодателство - от края на септември 2026 г. общите екологични твърдения като "еко" или "зелен" без доказателства, както и етикетите за устойчивост без сертифициране или одобрение от публичен орган, са забранена нелоялна търговска практика.

Именно тук МСП имат предимство, което често недооценяват. Те рядко могат да се конкурират с големите търговски вериги по цена или по мащаб на рекламата, но могат да предложат по-пряка комуникация, по-гъвкаво обслужване и по-добро познаване на конкретните нужди на своите клиенти. За много компании надеждността да доставиш, когато си обещал, и да отговориш, когато клиентът пита се оказва по-силен аргумент от поредната отстъпка.

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Най-съществената промяна, която си струва да следим, е постепенното превръщане на изкуствения интелект в посредник между потребителя и бизнеса. Доскоро пътят на клиента започваше с интернет търсачка, преминаваше през няколко сайта и завършваше със собствено сравнение на характеристики и цени. Днес потребителите използват ИИ като асистент - казват какво търсят, с какъв бюджет разполагат и за какво ще използват продукта, като за секунди да получи няколко предложения, придружени от обосновка. По данни на Adobe Analytics посещенията на американски сайтове за търговия на дребно, дошли от инструменти с генеративен ИИ, са нараснали с 393% през първото тримесечие на 2026 г. спрямо година по-рано. През септември ръстът вече е 71% на годишна база, т.е. темпът се забавя, но трафикът от ИИ продължава да расте. По-важното е, че този трафик вече е и по-ценен - през септември посетителите, дошли от ИИ, са превръщали посещението в покупка с 90% по-често от останалите. Това означава, че когато стигнат до сайта на търговеца, те в голяма степен вече са направили своя избор.

Същевременно доверието към изкуствения интелект все още има своите граници. Според Euromonitor 81% от потребителите използват генеративен ИИ в ежедневието си, но едва 19% го смятат за силно надежден източник на информация при пазаруване. Проучване на EMARKETER и Publicis Commerce в САЩ показва, че едва около 1 на 10 от хората, които пазаруват с помощта на ИИ, е завършвал покупка директно в самата платформа, докато покупките се извършват основно в приложенията 36% и сайтовете 33% на търговците, а близо 14% във физически магазин. Изкуственият интелект все по-често определя кои продукти ще бъдат разгледани, но самото решение за покупка продължава да се взема там, където клиентът има доверие. Тази граница обаче постепенно се размива, по данни на McKinsey делът на американските ползватели на ИИ, завършили покупка чрез ИИ инструмент, е нараснал от 10% на 17% за една година, а платформите все по-често позволяват на ИИ агенти сами да извършат поръчката.

Това поставя пред компаниите въпрос, който доскоро не стоеше на дневен ред - ако потенциален клиент попита ChatGPT, Gemini или друг подобен инструмент кой е най-подходящият доставчик за неговите нужди, ще бъде ли нашата компания сред отговорите? Към класическата оптимизация за търсачки, рекламата в социалните мрежи и присъствието в търговските платформи постепенно се добавя и т.нар. Generative Engine Optimization (GEO), т.е. подходи, чрез които информацията за една компания и нейните продукти да бъде по-лесно открита и разбрана от генеративните ИИ системи. На практика това означава добре структурирани и актуални продуктови данни, ясни описания на езиците на целевите пазари, присъствие в отраслови каталози и достоверни отзиви от клиенти. Тук е важно да се има предвид, че законодателството за защита на потребителите забранява фалшивите или манипулирани отзиви и изисква търговецът, когато публикува отзиви, да посочва дали и как проверява, че те идват от реални клиенти. Струва си и техническа проверка на сайта, като по данни на Adobe към септември 2026 г. над една трета от съдържанието на началната страница на средностатистически американски онлайн търговец остава невидимо за ИИ системите. Нищо от това не гарантира място в отговорите на ИИ, но е разумна инвестиция, която подобрява и цялостното дигитално присъствие на компанията.

Има лесен начин всяка компания да провери къде се намира. Достатъчно е да зададе на няколко различни ИИ асистента въпросите, които биха задали нейните клиенти - кои производители в България или Европа предлагат даден продукт или услуга, кой може да достави определено технологично решение, какви са алтернативите в съответния ценови клас, както и други подобни и да види дали името ѝ се появява, кои конкуренти се споменават и по какви критерии се сравняват. Резултатите вероятно ще се различават според инструмента и формулировката на въпроса и подобна проверка не може да замести пазарното проучване, но често показва пропуски, които иначе остават незабелязани.

Другата страна на промяната е използването на изкуствения интелект в самите компании. Тук потенциалът за МСП е изключително голям, тъй като дейности, които доскоро изискваха отделни служители или външни консултанти, вече стават значително по-достъпни. Компания, която работи на няколко международни пазара, може да използва ИИ за първоначална обработка на запитвания, за превод и адаптиране на каталози, за подготовка на търговски предложения или за анализ на обратната връзка от клиентите. Когато ИИ общува пряко с клиентите, например като чатбот, европейските правила изискват клиентът да бъде ясно уведомен, че разговаря с ИИ, а обработката на запитвания и рекламации трябва да е съобразена и с правилата за защита на личните данни. Опитът показва, че най-добре работи подходът на малката първа стъпка - един процес, ясен резултат и надграждане, ако проектът разбира се е успешен. Особено ценна е възможността да се използва по-добре информацията, с която компанията вече разполага: запитвания, рекламации, причини за връщане на продукти, повторни поръчки. Обикновено тя е разпръсната между различни хора и системи, а всъщност съдържа най-точния отговор на въпроса какво очакват клиентите. В тази посока ние от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) сме подготвили много обучения, менторски сесии и реални внедрявания на ИИ в компаниите през 2027 г. Отделяме специален фокус върху помощта към компаниите, как да адаптират новите модели най-ефективно към техните нужди и производства.

Наред с технологичните промени има и навици, които остават съвсем логично устойчиви. Според същия доклад на Euromonitor, споменат по-горе, близо три четвърти от потребителите се доверяват на препоръки от приятели и близки, когато пазаруват. За един малък производител дегустацията в магазин, участието в специализирано изложение или разговорът с клиент на щанда често дават информация, която трудно може да бъде извлечена от статистиката на сайта. В работата на ИАНМСП с компании, които излизат на външни пазари, това се вижда постоянно, дигиталните инструменти улесняват първия контакт, но устойчивите партньорства с дистрибутори и клиенти се изграждат с време и лично доверие. Именно затова организираме и толкова много изложения и търговски мисии, с цел създаване на контакти и партньорства от първо лице. Изложенията независимо от дигиталната среда в която живеем остават един от най-добрите канали за интернационализация на МСП.

Затова за една компания по-полезният въпрос не е просто коя технология да внедри, а какво вече се променя в поведението на нейните клиенти. Дали сравняват повече оферти, преди да купят, дали идват от нови канали, дали задават различни въпроси, дали очакват по-бърз отговор или по-гъвкави условия. Отговорите често водят до неочаквани изводи. За една фирма приоритет ще бъде електронен каталог на няколко езика, за друга - автоматизирането на част от обслужването, а за трета може да се окаже, че проблемът изобщо не е в технологиите, а в доставката.

Потребителските тенденции за 2027 г. едва ли трябва да се четат като списък от технологии, които всяка компания задължително трябва да въведе. По-скоро те показват посоката, в която се движи пазарът, и дават възможност всяка компания да прецени къде има смисъл да вложи усилията си. Изкуственият интелект ще има все по-голяма роля в това как клиентите откриват и сравняват продукти, а за МСП, особено на международните пазари, това е реален шанс да бъдат забелязани. Дали обаче клиентът ще се върне, ще продължи да зависи от нещо много по-старо от всяка технология - от това дали компанията е удържала на думата си, дали е изградила и запазила доверие.

* Бойко Таков е изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Анализът му е изготвен специално за читателите на Dir.bg

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