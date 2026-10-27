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Жилищните кредити в България са се увеличили с 3,9 млрд. евро за 1 година и достигат 19,6 млрд. евро в края на септември 2026 г. Това е годишен ръст от 24,8%, показват данните на Българската народна банка (БНБ). За сравнение, в края на септември 2025 г. заемите за покупка на жилище са били 15,7 млрд. евро. Въпреки продължаващото увеличение темпът на растеж леко се забавя. През август годишното повишение на жилищните кредити е било 25,2%.

Потребителските кредити също продължават да нарастват. Размерът им достига 12,4 млрд. евро в края на септември, което е увеличение от 16% на годишна база. През август годишният ръст е бил 15,9%.

Общият размер на кредитите за домакинствата, включително заемите за нетърговските организации, обслужващи домакинствата, достига 33,1 млрд. евро към края на септември. Спрямо същия месец на миналата година сумата е нараснала с 20,7%. През август годишният ръст е бил 20,8%.

Жилищните кредити в България вече надхвърлят 19 млрд. евро
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Кредитите за нефинансовия бизнес възлизат на 29,401 млрд. евро в края на септември. Те се увеличават с 12% на годишна база, като темпът на растеж се забавя спрямо отчетените през август 13,7%. Заемите за финансови предприятия достигат 5,177 млрд. евро. Увеличението спрямо септември 2025 г. е 8,9%, при годишен ръст от 9,7% през август.

Общият размер на кредитите за неправителствения сектор в България достига 67,6 млрд. евро в края на септември. Сумата се равнява на 52,7% от прогнозния брутен вътрешен продукт на страната. На годишна база кредитите нарастват с 15,8%, след увеличение от 16,7% през август.

Данните показват, че жилищното кредитиране остава сред основните двигатели на растежа на заемите за домакинствата, въпреки лекото забавяне на годишните темпове през септември.

 

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