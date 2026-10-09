Илия Шчупко от Bloomberg Intelligence, Калин Христов и ръководители на банки, пенсионни и застрахователни компании ще обсъдят перспективите пред сектора на 12 октомври

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Представители на Комисията за финансов надзор, ръководители на водещи финансови институции и експерти по инвестиции, плащания и търговия ще участват в петото специално издание на "Финанси: Уравнения и решения". Форумът на Bulgaria ON AIR и Bloomberg TV Bulgaria ще се проведе на 12 октомври 2026 г. от 11:30 ч. в зала "Мусала" на Hilton Sofia.

Специален гост-анализатор ще бъде Илия Шчупко, старши сътрудник по проучвания на акции в Bloomberg Intelligence в Лондон. Той е специализиран в анализа на европейските банки, с фокус върху Централна и Източна Европа, и ще представи своята експертна гледна точка в началото на форума.

В дискусията за паричните и бюджетните политики и отражението им върху банковия бизнес ще се включат финансовият експерт Калин Христов, Добромир Добрев, изпълнителен директор "Корпоративно банкиране и пазари" и член на УС на ОББ, Борислав Бангеев, изпълнителен директор, главен директор "Корпоративно банкиране" и член на УС на УниКредит Булбанк, и Димитър Шумаров, заместник главен изпълнителен директор, главен финансов директор и член на УС на Postbank. На фокус ще бъдат политиките на ЕЦБ, финансирането на бизнеса и домакинствата и очакванията за 2027 г.

Бъдещето на пенсионното осигуряване ще обсъдят Диана Йорданова, заместник-председател на КФН, Владимир Нечев, главен изпълнителен директор на ПОК "ДСК-Родина", Николай Стойков, председател на УС и главен изпълнителен директор на "Пенсионноосигурителна компания ОББ", и Диляна Германова, изпълнителен директор на ПОК "Съгласие". Разговорът ще постави акцент върху мултифондовия модел, пенсионните спестявания и управлението на доходността и риска.

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В панела за инвестиционния и платежния пазар ще участват Деница Величкова, заместник-председател на КФН, Сава Савянов, ръководител "Инвестиционни и застрахователни продукти" на УниКредит Булбанк, Албена Петкова, директор "Услуги за превенция на финансови измами" в БОРИКА, Галя Димитрова, CEO на IRIS Solutions, и Деан Белев, старши продуктов мениджър "Свързаност и NetIX" в Нетера. Те ще дискутират възможностите пред инвестициите, дигиталните плащания и сигурността на финансовите услуги.

Гледната точка на търговския сектор ще представят Цветомир Узунов, финансов директор на Kaufland България, Янислав Стойчев, главен финансов директор на "Фантастико груп", и Силвия Томова, основател и управител на Privilege Consulting Services. Панелът "RETAIL и инвестиции" ще разгледа развитието на сектора в еврозоната, новите бизнес модели и условията за финансиране.

В дискусията за застраховането ще се включат Пламен Данаилов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", Николай Станчев, главен изпълнителен директор и председател на УС на "Дженерали Застраховане", Коста Чолаков, председател на УС и главен изпълнителен директор на ДЗИ, и Ивана Димова, изпълнителен директор и член на УС на УНИКА България. Сред темите са регулаторните промени, новите рискове и развитието на застрахователните продукти.

Модератори на петте панела ще бъдат Петър Илиев, финансов журналист в Money.bg, и Илина Бисерова, директор "Комуникации, маркетинг и международни отношения" в Българската фондова борса.

Програмата предвижда и сесии за въпроси към участниците при изключени камери, както и време за професионални контакти.

"Финанси: Уравнения и решения" е ексклузивният годишен финансов форум на Bulgaria ON AIR и Bloomberg TV Bulgaria. За участие във форума и Q&A сесииите, които се провеждат при изключитени камери, може да се регистрирате на Investor Media PRO. Пълната програма е достъпна тук.

Dir.bg е медиен партньр на събитието.

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