Според него тя по-скоро ще има символичен характер, защото глобите и правилата са били преработени и са доста по-ниски

2718 Снимка: БТА

Препоръката на Европейската комисия (ЕК) за санкция е неприятна със сигурност, както и несправедлива, коментира вицепремиерът Атанас Пеканов в предаването "Говори сега" по БНТ. Той посочи, че налагането на глобата ще бъде дискутирано идната година.

Пеканов посочи, че такива препоръки е имало и в миналото, но това никога не е довело до краен резултат. Би било неприятно България да бъде първата страна, допълни вицепремиерът.

По думите му санкцията по-скоро ще има символичен характер, защото глобите и правилата са били преработени и са доста по-ниски. Пеканов коментира, че в опозицията вижда един голям ентусиазъм по тази тема, че на България ще ѝ бъде наложена санкция. Такова злорадство не помага на България, каза вицепремиерът.

Атанас Пеканов коментира, че фискалните правила в Европа ги има от 20 години и оттогава дълговете на повечето страни само растат и растат. Той добави, че правилата са променени през 2024 г., но не са смислени. "Те третират равно България, която има 30% дълг към брутния вътрешен продукт (БВП), и Франция, която има 130% дълг към БВП", каза вицепремиерът.

Хората ни питат защо на България се налага глоба, а на други страни като Италия и Франция не се налагат глоби. Жан-Клод Юнкер преди 10 години отговори, питаха го в едно интервю защо не са налага на Франция глоба, той каза - "защото е Франция", посочи Пеканов.

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Вицепремиерът каза, че за 2027 г. преизпълваме това, което искат от нас, но глобата е за 2026 г., когато не сме успели да потиснем социалните разходи. "България влезе в еврозоната и през април имахме най-високата инфлация в еврозоната, затова е нормално едно ново правителство да приеме бюджет, в който има социални плащания", аргументира се Пеканов, цитиран от БТА.

По отношение на риска от спиране на еврофондове, Пеканов каза, че, ако втора година не се съобразиш с това, което трябва да се случва, тогава могат да те заплашат с това. "За следващата година сме изпълнили това, което очакват от нас", каза той.

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