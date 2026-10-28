Промените засягат проверките на измервателни и фискални устройства, а за някои нови видове уреди се въвеждат такси за метрологичен контрол

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Правителството прие промени в Тарифата за таксите, събирани от Българския институт по метрология (БИМ), с които размерът им се актуализира спрямо реалните разходи за предоставяните услуги. Промените обхващат различни дейности - от одобряването на типа и проверката на измервателни уреди до контрола на фискални устройства и оправомощаването на лица, които извършват определени проверки.

Според оценката на въздействието общото увеличение на таксите е средно около 45%, но то е различно при отделните услуги. Аргументът за промяната е, че досегашните тарифи не отразяват в достатъчна степен разходите на института за извършването на контролните и административните дейности.

Сред най-съществените промени са увеличенията при одобряването на типа на фискални устройства, където таксите нарастват средно с 51%. При първоначалните проверки на електронни системи с фискална памет увеличението е 47%, а при последващите проверки - 40%.

При измервателните уреди увеличението е средно 42% за одобряване на типа, 38% за първоначална проверка и 34% за последваща проверка. При системите за улавяне на бензинови пари таксите за проверка се увеличават с 27%, а за оправомощаване на лица, които извършват тези проверки - със 111%. Тези проценти са средни за съответните групи услуги и не означават, че всяка отделна такса се увеличава с точно толкова.

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С промените в тарифата се включват такси за контрол на средства за измерване, които вече попадат в обхвата на метрологичния контрол. Сред тях са автоматични везни, които измерват в движение масата и натоварването на осите на пътни превозни средства. Това са например системи, използвани за претегляне на камиони, без те да спират на обичайна везна.

Такси се въвеждат и за водомери за нечиста студена вода, както и за определени уреди за измерване на природен газ или пара. В тарифата се добавят и услуги, свързани със съоръжения за измерване на специфичната активност на твърди материали при освобождаването им от контрол.

Едновременно с това се премахват таксите за средства за измерване, които вече не подлежат на метрологичен контрол. Наименованията на уредите в тарифата се уеднаквяват с тези в наредбата, която определя кои средства за измерване подлежат на такъв контрол.

Актуализацията е обоснована с увеличението на разходите на БИМ. През 2025 г. те са достигнали около 9,93 млн. евро спрямо около 5,44 млн. евро през 2022 г., което представлява ръст от приблизително 82%. Разходите за възнаграждения и осигуровки са се увеличили с около 64%.

При определянето на новите такси е отчетено и въвеждането в експлоатация на Единната система за управление и контрол на административните дейности в института. Тя цели да улесни обработването на заявленията и отчитането на извършените проверки. Промените привеждат тарифата и в съответствие с методиката за определяне на разходоориентирани такси и с актуалните правила за метрологичен контрол. Таксите вече ще бъдат посочвани само в евро. Това е свързано с приключването на периода на двойно обозначаване на цените в левове и евро на 8 август 2026 г.

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