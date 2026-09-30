Брутният външен дълг е нараснал с 26,4% за година, а краткосрочните задължения са се увеличили повече от 2 пъти

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Брутният външен дълг на България продължава да расте и в края на юли 2026 г. достига 69,8143 млрд. евро, показват данните на Българската народна банка (БНБ). Спрямо юли 2025 г. увеличението е с 14,572 млрд. евро, или 26,4%.

Така брутният външен дълг вече се равнява на 56,1% от брутния вътрешен продукт (БВП), при 47,6% година по-рано.

Най-голям дял в структурата на външния дълг има сектор "Държавно управление". Към края на юли задълженията му възлизат на 18,846 млрд. евро, което е с 1,0508 млрд. евро, или 5,9%, повече спрямо същия месец на 2025 г. Делът на държавния външен дълг обаче намалява от 32,2% на 27% от общия външен дълг.

Особено силно е увеличението на краткосрочните задължения. В края на юли те достигат 19,3626 млрд. евро, или 15,5% от БВП. За година сумата се е увеличила с 10,1003 млрд. евро, което представлява ръст от 109%. Година по-рано краткосрочните задължения са били 9,2624 млрд. евро. Те вече формират 27,7% от целия брутен външен дълг.

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Дългосрочните задължения също нарастват, но с по-бавен темп. В края на юли те са 50,4517 млрд. евро, което е увеличение с 4,4718 млрд. евро, или 9,7%, спрямо юли 2025 г. Те представляват 71,1% от брутния външен дълг.

Външните задължения на Българската народна банка са 10,6042 млрд. евро към края на юли. Те са се увеличили с 8,715 млрд. евро за година. Според БНБ това увеличение е свързано с разпределянето на евробанкноти в рамките на Евросистемата след присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 г.

Значителен ръст има и при външните задължения на банките и фондовете на паричния пазар, определяни в статистиката на БНБ като "други парично-финансови институции". В края на юли те възлизат на 11,3979 млрд. евро, или 9,2% от БВП. За година задълженията им са се увеличили с 3,6863 млрд. евро, или 47,8%.

Вътрешнофирменото кредитиране също се увеличава. Към края на юли то достига 14,1255 млрд. евро, което се равнява на 11,3% от БВП. Спрямо година по-рано сумата е с 533,3 млн. евро, или 3,9%, по-висока.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.