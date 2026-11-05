Най-големият икономически и финансов форум на Investor.bg ще се проведе на 17 ноември в Интер Експо Център в София

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Как се промени българската икономика след приемането на еврото, какво ще определя цените на петрола и къде инвеститорите могат да потърсят доходност и защита на капитала си? Тези и още важни въпроси ще бъдат във фокуса на Investor Finance Forum 2026 - знаковото събитие за финансовата и бизнес общност в България и най-големият икономически и финансов форум на Investor.bg. Тазгодишното издание ще се проведе на 17 ноември от 10:00 ч. в Интер Експо Център, София.

Форумът ще събере представители на финансовия сектор, бизнеса и инвестиционната общност, за да обсъдят заедно промените в глобалната икономика, новите пазарни рискове и възможностите пред инвеститорите. Единадесет месеца след присъединяването на България към еврозоната икономическите ефекти от смяната на валутата вече могат да бъдат оценени през реалните резултати за бизнеса, потребителите и финансовия сектор. Междувременно геополитическото напрежение и несигурността на енергийните пазари поставят нови предизвикателства пред инвестиционните решения. Всички тези теми поставят много въпроси, които тепърва предстои да получат своите отговори на 17 ноември.

България в еврозоната и глобалните икономически рискове

Investor Finance Forum ще започне в 10:00 часа с откриващ разговор между Джеймс Йоловски от Асоциацията на банките в България и преподавател в Университета по застраховане и финанси (УЗФ) и Любомир Каримански, член на Управителния съвет на БНБ.

След това дискусиите ще продължат с едни от водещите банкери в страната и тяхната равносметка за първите 11 месеца на България в еврозоната. Ще бъдат обсъдени и ефектите от смяната на валутата върху цените и инфлацията, достъпът до финансиране и новите възможности и предизвикателства пред българските банки в общия европейски пазар.

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Първият панел на форума ще бъде посветен на глобалната икономика и геополитическите рискове. Напрежението в Близкия изток, търговските отношения между САЩ, Китай и ЕС и перспективите пред европейската икономика ще бъдат разгледани през влиянието им върху инфлацията, енергийните пазари и инвестиционната среда. Модератор на разговора ще бъде главният редактор на Investor.bg Десислава Попова.

Ормузкият проток, петролът и златото като убежище

Специално внимание ще получи значението на Ормузкия проток за световните енергийни доставки. По време на разговор, модериран от водещия в Bloomberg TV Bulgaira Преслав Райков, ще се проследят факторите, които ще определят цената на петрола през следващите 12 месеца, как поскъпването на горивата се отразява върху инфлацията и кои бизнес сектори са най-уязвими от енергийни сътресения.

Друг специален акцент ще бъде златото като инвестиционно убежище. Участниците ще обсъдят перспективите пред цената на благородния метал, възможностите за инвестиция във физическо злато, борсово търгувани инструменти и акции на златодобивни компании, както и мястото му в диверсифицирания портфейл.

Може ли Българската фондова борса да удвои капитализацията си до 2030 г.?

Развитието на капиталовия пазар ще бъде основната тема във втория панел на Investor Finance Forum 2026. Дискусията ще разгледа потенциала за удвояване на пазарната капитализация на Българската фондова борса до 2030 г., ефекта от еврозоната върху ликвидността и достъпа до капитал, перспективите за нови IPO-та и ролята на пенсионните фондове като двигател на пазара. Модератор ще бъде Илина Бисерова от Българската фондова борса.

Програмата ще продължи с поглед към публичните технологични компании и възможностите, които изкуственият интелект, корпоративните данни и новите финансови услуги създават за растеж и привличане на институционален капитал. Под модераторството на технологичния редактор на Investor.bg и водещ на UpDate по Bloomberg TV Bulgaria Елена Кирилова ще бъдат обсъдени и ползите от присъствието на Българската и Франкфуртската фондова борса.

Как инвестират българите и какво предстои пред финтех сектора?

Третият панел на Investor Finance Forum 2026 ще бъде посветен на взаимните фондове и промените в инвестиционното поведение след приемането на еврото. Изборът между активно и пасивно управление, борсово търгуваните и взаимните фондове, диверсификацията и бъдещето на ESG инвестициите са сред темите, които ще бъдат на фокус. Модератор на разговора ще бъде водещият на "В развитие" по Bloomberg TV Bulgaria Георги Месробович.

В четвъртия панел на форума ще се отдели специално внимание и на друга важна тема - развитието на криптобизнеса след въвеждането на европейския регламент MiCA. Какви са възможностите за навлизане на институционален капитал и сближаването на традиционните финанси с блокчейн технологиите и токенизацията, както и какви са новите възможности пред банките и финтех компаниите при работата с дигитални активи - отговорите ще научите на 17 ноември на Investor Finance Forum 2026.

Финалният панел на конференцията ще постави и практическия въпрос: Къде бихте инвестирали 100 000 евро днес? Дискусията ще бъде модерирана от водещия в "Светът е бизнес" по Bloomberg TV Bulgaria Цветослав Цачев и ще обхване подценените активи, инвестиционните възможности през следващите 12-24 месеца, както и стратегиите за управление на риска при геополитическа несигурност и променящи се лихвени проценти.

Цялата програма на Investor Finance Forum 2026 може да откриете на Investor Media PRO, където може да се регистрирате и за безплатно присъствие на събитието.

Investor Finance Forum 2026 е най-голямата среща за инвестиционната и финансова общност за България и региона. Той се организира за 15-а поредна година от водещата икономическа и финансова медия у нас Investor.bg, част от Investor Media Group. Всяка година година форумът привлича водещи експерти в сферата, които коментират както актуалните икономически тенденции, така и конкретните решения и стратегии, които ще определят инвестиционната среда през следващите години.

Dir.bg e медиен партньор на събитието.

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