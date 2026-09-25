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Предложеното допълнително облагане на банковите печалби може да направи кредитите по-скъпи и по-трудно достъпни, да ограничи частните инвестиции и да увеличи разходите по финансирането на държавата. За тези възможни последици предупреди управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев.

"Вдигането на данъци има цена", посочи Радев в изявление, публикувано на сайта на БНБ по повод предложените от финансовото министерство данъчни реформи, които предвиждат облагането на свръхпечалбите на определи дружества, включително и банките. По думите му, когато допълнителният налог засяга финансовото посредничество, част от тежестта му може да бъде прехвърлена от банките към други участници в икономиката.

Управителят на БНБ подчерта, че централната банка не заема позиция в политическия спор за бюджетните приоритети, а оценява възможните ефекти от мярката върху финансовата система и икономиката. Според него очакваният бюджетен приход от данъка може сравнително лесно да бъде изчислен, но общият икономически ефект е значително по-сложен.

Радев посочи, че банковата печалба не е само основа за облагане или доход, който може да бъде разпределен. Тя е и един от основните вътрешни източници за увеличаване на капитала на банките. Именно от капитала зависи способността на кредитните институции да поемат риск, да отпускат заеми и да понасят загуби при влошаване на икономическата среда. Като пример Радев припомни мерките за укрепване на банковия капитал и ликвидността през 2020 г., както и въведения от банките частен мораториум върху плащанията по кредити. До септември същата година отсрочените задължения са надхвърлили 9 млрд. лева.

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Натрупаните преди това резерви са позволили на банките да поемат временния натиск, а на бизнеса и домакинствата да получат време, за да се справят с икономическия шок. Затова, според Радев, текущата банкова печалба трябва да се разглежда и като ресурс, който поддържа кредитирането и устойчивостта на системата при бъдещи кризи.

Управителят на БНБ смята, че трябва внимателно да бъде анализиран и избраният период 2020-2025 г. за определяне на т.нар. свръхпечалба. Тези години обхващат пандемията, период на необичайно ниски лихви, последвалите инфлационен и енергиен шок и рязката промяна в лихвената среда. 2020 г. е кризисна за банковия сектор и печалбите тогава са силно потиснати. Това означава, че част от последвалото възстановяване може механично да изглежда като извънредно висока доходност. В същото време през периода са се увеличили банковите баланси, кредитните портфейли и капиталът. Затова по-високата номинална печалба може да съдържа както допълнителна икономическа рента, така и нормална възвръщаемост върху по-голям капитал и поет по-висок риск, обясни Радев.

Формално допълнителният данък ще бъде платен от банките, но икономическата тежест може да се разпредели и извън тях. Те могат да реагират с по-ниски дивиденти, но също така с промени в лихвите по кредитите и депозитите, по-строги условия за отпускане на заеми или промени в структурата на активите си. За домакинствата това може да означава по-скъпи или по-трудно достъпни кредити, а за предприятията - по-висока цена на капитала. Именно тази цена влияе върху това кои инвестиционни проекти ще бъдат реализирани. "Трябва да бъде измерена, а не предполагана", посочи Радев по повод степента, в която данъчната тежест може да бъде прехвърлена към клиентите.

Според Радев мярката може да има отражение и върху държавното финансиране. Българските банки са сред основните институционални инвеститори в държавни ценни книжа. Ако по-високата цена на капитала ги насочи към нискорисков държавен дълг за сметка на кредитирането на бизнеса и домакинствата, частният сектор може да получи по-малко финансиране. В обратния случай - ако банките ограничат покупките на държавни ценни книжа - държавата може да бъде принудена да плаща по-висока цена за новия дълг.

Този ефект е особено важен при голяма необходимост от ново държавно финансиране. Радев подчертава, че приходът от извънредния данък може да бъде еднократен, докато по-високата лихва по дългосрочните държавни облигации се плаща през целия им срок.

Според управителя на БНБ допълнителното облагане може да повлияе и на други бюджетни приходи. Ако по-скъпият и по-ограничен кредит доведе до по-слаби инвестиции и потребление, това би намалило икономическата активност. При такъв сценарий държавата може да събира по-малко ДДС, корпоративни данъци, данъци върху доходите и осигурителни вноски. Затова очакваният брутен приход от новия налог не трябва автоматично да се приема за неговия реален нетен фискален ефект.

След присъединяването на България към еврозоната страната трябва да насочи усилията си към по-бързи инвестиции, по-висока производителност и реално сближаване с по-развитите европейски икономики, заяви Радев. Според него това изисква предвидима данъчна среда, дисциплинирани публични финанси и финансов сектор, който може да насочва средства към продуктивни инвестиции.

Радев открои и възможно противоречие между фискалната политика и изискванията за финансова стабилност. БНБ насърчава банките да изграждат капиталови буфери при силно кредитиране и висока рентабилност, докато допълнителният данък би отнел част от ресурса, чрез който тези буфери се натрупват. Ако едновременно бъдат намалени фискалните и банковите резерви, държавата ще разполага с по-малко възможности за реакция при криза, а банките - с по-ограничен капацитет да поддържат кредитирането.

В същото време Радев подчерта, че банковата система е "добре капитализирана, ликвидна и рентабилна" и няма основание въпросът да се представя като непосредствен риск за финансовата стабилност. Според него ключовият въпрос е какъв ще бъде общият ефект върху икономиката. Затова преди окончателното решение бюджетната оценка трябва да бъде допълнена с анализ на въздействието върху банковия капитал, кредитирането, лихвите, инвестициите, икономическия растеж, останалите данъчни приходи и цената на държавното финансиране. По думите му анализът трябва да включва както базов, така и неблагоприятен сценарий и да отчита взаимодействието между данъчната мярка, паричната политика и инструментите за финансова стабилност.

Радев уточни, че това не е защита на банковите печалби или позиция срещу правото на правителството да променя данъчната политика. Въпросът е да се направи разлика между "счетоводната сметка" на очаквания приход и цялостната оценка на последиците за икономиката и публичните финанси.

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