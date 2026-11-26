Полският финансов регулатор одобри сделката, след като италианската банка получи зелена светлина и от Европейската комисия и Федералния резерв на САЩ

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Италианската банка UniCredit получи окончателното регулаторно одобрение, необходимо за придобиването на контрол над германската Commerzbank, след като полският орган за финансов надзор (KNF) разреши операцията, съобщи Ройтерс.

Одобрението от Варшава беше последното оставащо условие, след като UniCredit вече получи разрешения от Европейската комисия и Федералния резерв на САЩ.

Паралелно с регулаторната процедура италианската банка поиска от Commerzbank да свика извънредно общо събрание на акционерите, на което да бъдат избрани нови представители на акционерите в Надзорния съвет.

"Тази стъпка е в съответствие с публично заявената подкрепа от страна на федералното правителство за бърз процес и организирано прехвърляне на контрола, което да гарантира стабилност и приемственост за клиентите и служителите", посочват от UniCredit.

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Разрешението на полския регулатор беше необходимо, тъй като Commerzbank притежава контрол над mBank - една от големите банкови институции в Полша.

UniCredit съобщи още, че акционерите на Commerzbank, които са предложили акциите си в рамките на процедурата по замяна, ще получат новоиздадени акции на италианската банка до 7 декември.

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