Представители на институциитe и бизнеса се включиха в дискусии за бъдещето на икономиката и пазарите в 15-ото издание на форума

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При изключително голям интерес и пълна зала премина 15-ото издание на Investor Finance Forum 2026, което се проведе на 17 ноември в Интер Експо Център, София. Форумът събра водещи представители на финансовия сектор, държавните институции и бизнеса, които обсъдиха ключовите тенденции, рискове и възможности пред инвестиционната среда.

Конференцията беше официално открита от вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев и председателя на Комисията за финансов надзор Васил Големански. В приветствието си към участниците Донев се обърна и към изпълнителния директор на Investor Media Group Виктория Миткова, като подчерта значението на подобни форуми за диалога между институциите, бизнеса и финансовата общност.

"За България защитата на критичната инфраструктура, транспортните коридори и енергийната сигурност е въпрос и на икономическа устойчивост", заяви Гълъб Донев. Той акцентира върху необходимостта от инвестиции в отбранителни способности, противовъздушна защита и антидрон системи, които имат значение както за националната, така и за регионалната сигурност.

Снимка: Инвестор

Васил Големански постави във фокуса на своето изказване доверието като основа на стабилните финансови пазари. "В условията на международна политическа несигурност, конфликти и бързо променяща се икономическа среда доверието остава основополагащо за финансовите пазари", посочи председателят на КФН. Той подчерта и ролята на регулатора като партньор на бизнеса, който трябва да подкрепя развитието на нови идеи и финансови услуги.

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Сред запомнящите се послания на форума беше това на Панайот Пощов, ръководител на отдел "Международни пазари" в инвестиционния посредник "Карол". "Краткосрочно погледнато, финансовият пазар е конкурс за красота", коментира той, обяснявайки как вниманието на инвеститорите често се насочва към актуалните кризи и пазарни настроения. По думите му устойчивият подход изисква инвестиции в качествени компании с дългосрочен потенциал, търпение и дисциплина. "Умното е просто скучно", обобщи Пощов.

Каримански: Необходим е синхрон между паричната и фискалната политика

Програмата продължи с откриващ разговор с Любомир Каримански, член на Управителния съвет на Българската народна банка, посветен на перспективите и рисковете пред еврозоната в условията на несигурност. "Трябва да се намери синхрон между паричната и фискалната политика, защото липсата му поражда структурна асиметрия", заяви Каримански.

Снимка: Инвестор

Той обърна внимание на геополитическите рискове, инфлационния натиск и необходимостта от по-добра координация между икономическите политики. Според него изкуственият интелект и технологичните иновации могат да помогнат на държавата да повиши ефективността си и конкурентоспособността на икономиката. Каримански постави и въпроса защо публичният сектор все още не използва в достатъчна степен възможностите на AI.

Еврозоната, глобалните рискове и новата карта на инвестициите

Сред първите големи теми на форума беше равносметката за България 11 месеца след присъединяването към еврозоната. Представители на водещи банкови институции и финансови организации обсъдиха ефектите от смяната на валутата върху бизнеса и потребителите, инфлацията, достъпа до финансиране и новите възможности пред българските банки в общия европейски пазар. Участниците обърнаха внимание на стабилните капиталови и ликвидни позиции на банковия сектор, като подчертаха, че пълният ефект от членството предстои да се разгърне.

В специален разговор с главния инвестиционен директор на Amundi Чехия Петр Зайц бяха разгледани новите инвестиционни възможности и променящата се карта на пазарите. Зайц постави акцент върху потенциала на европейската отбранителна индустрия и връзката ѝ с развитието на изкуствения интелект. По думите му инвестициите в европейската отбрана могат да се превърнат в двигател за европейската икономика. Той отбеляза и предизвикателствата пред Централна и Източна Европа, която остава сравнително малък пазар за международните инвеститори, въпреки наличието на успешни компании.

Енергийните пазари и златото като инвестиционно убежище

Специално внимание беше отделено на Ормузкия проток и отражението на енергийните сътресения върху цените на горивата, инфлацията и бизнеса. Участниците обсъдиха факторите, които ще определят цената на петрола през следващите 12 месеца, както и кои сектори са най-уязвими от поскъпването на енергийните ресурси.

Боян Ангелов, основател на Energy Ambition, отбеляза, че българският бизнес е реагирал креативно на енергийната криза в съседните държави през лятото. Той посочи като пример развитието на батерийните мощности и увеличаването на износа на електроенергия. Според него това показва как кризите могат да създадат нови възможности за българските компании, особено при инвестиции във възобновяеми енергийни източници и съхранение на енергия.

Друг акцент беше ролята на златото като инвестиционно убежище. В специалната дискусия бяха разгледани перспективите пред цената на благородния метал, различните възможности за инвестиция - физическо злато, борсово търгувани инструменти и акции на златодобивни компании, както и мястото му в диверсифицирания инвестиционен портфейл.

Маню Моравенов: Българският капиталов пазар има потенциал да мобилизира около 10 млрд. евро

Вторият панел на форума беше посветен на въпроса дали Българската фондова борса може да удвои пазарната си капитализация до 2030 г. В дискусията се включиха представители на БФБ, пенсионни фондове, инвестиционни компании и бизнеса. Сред основните теми бяха привличането на международни инвеститори, ефектът от еврозоната върху ликвидността, перспективите пред първичните публични предлагания и възможностите за финансиране на инфраструктурни проекти.

Изпълнителният директор на Българската фондова борса Маню Моравенов и изпълнителният директор на ПОК "Доверие" Мирослав Маринов посочиха, че българският капиталов пазар има потенциал да мобилизира около 10 млрд. евро за инфраструктурни инвестиции през следващите години при наличие на подходящи проекти и компании. Моравенов подчерта, че "БФБ е инструмент, инфраструктура", която може да бъде използвана много по-активно за финансиране на бизнеса и публичния сектор. Той обърна внимание и на потенциала на пенсионните фондове да насочат повече средства към инвестиции в акции и други по-рискови инструменти чрез въвеждането на мултифондовия модел.

Технологичните компании, взаимните фондове и бъдещето на криптобизнеса

Програмата продължи с дискусия за публичните технологични компании до 2030 г., в която фокусът беше върху изкуствения интелект, корпоративните данни и достъпа до капитал. Представители на технологичния и инвестиционния сектор обсъдиха дали регулациите могат да бъдат двигател за привличане на институционални инвеститори, как AI променя финансовите услуги и как технологичните компании могат да превърнат иновациите в реална пазарна стойност.

Третият панел беше посветен на взаимните фондове и промените в инвестиционното поведение на българите след приемането на еврото. Експертите обсъдиха предимствата на активното и пасивното управление, избора между борсово търгувани и взаимни фондове, диверсификацията на портфейлите и бъдещето на ESG инвестициите. Сред основните въпроси беше как инвеститорите да намерят баланс между доходност, защита на капитала и управление на риска.

В четвъртия панел участниците разгледаха развитието на криптобизнеса след въвеждането на европейския регламент MiCA. Дискусията обхвана промените в регулаторната среда, възможностите за навлизане на институционален капитал и сближаването на традиционните финанси с блокчейн технологиите и токенизацията. Беше засегнат и новият път на банките и финтех компаниите към дигиталните активи.

Къде бихте инвестирали 100 000 евро днес?

Финалният панел "Активни пари и търсене на доходност" постави практическия въпрос къде биха насочили капитала си инвеститорите в настоящата икономическа среда. Участниците обсъдиха подценените активи, възможностите за доходност през следващите 12-24 месеца и стратегиите за изграждане на портфейл при геополитическа несигурност и променящи се лихвени проценти. Акцент беше поставен и върху това как инвеститорите могат да оценяват риска и да разпознават възможностите отвъд краткосрочните пазарни тенденции.

Пълната зала и активните дискусии превърнаха 15-ото издание на Investor Finance Forum в поредна успешна среща на бизнес общността. Със събитието Investor Media Group затвърди традицията си да събира на една сцена водещи представители на финансовия сектор, институциите и бизнеса, създавайки платформа за обмен на знания, професионален опит и идеи за бъдещето на финансовите пазари.

Dir.bg е медиен партньор на събитието.

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