Текат обиски в Украинската централна банка и дома на управителя ѝ
Разследването идва след критики към регулатора за превод на 150 млн. гривни незаконни средства през държавна банка за гаранция на бивш министър
Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) извършва претърсвания в помещения на Националната банка на Украйна, както и в дома на един от нейните служители, съобщи агенция Ройтерс.
От антикорупционното ведомство уточниха в приложението "Телеграм", че към момента няма задържани и на никого не е връчено официално уведомление за повдигнато подозрение.
Националната банка на Украйна потвърди, че следователите провеждат действия в нейните помещения, като увери, че институцията продължава да работи нормално.
Украинското англоезично издание "Киев Индипендънт" съобщи, позовавайки се на източник от правоохранителните органи, че е претърсено и жилището на управителя на централната банка Андрий Пишний, пише БТА.
Разследването се провежда на фона на критики към централната банка за това, че не е предотвратила плащане от 150 млн. гривни (около 3,4 млн. долара) чрез държавната "Сенс Банк". Според обвиненията средствата са били с незаконен произход и са използвани за осигуряване на освобождаването под гаранция на бившия министър на енергетиката Герман Галушченко през юни.
По информация на "Киев Индипендънт" регулаторът е критикуван и заради липсата на действия във връзка с предполагаеми престъпни схеми, в които е замесена "Сенс Банк".
През август обвинения в пране на пари във връзка с осигуряването на средствата за гаранцията на Галушченко бяха повдигнати срещу бившия заместник-ръководител на президентската канцелария Ирина Мудра, изпълнителния директор на "Сенс Банк" Олексий Ступак, бившия председател на надзорния съвет на банката Микола Гладищенко и други заподозрени.
Към момента НАБУ не съобщава за задържани във връзка с настоящите претърсвания, нито за официално повдигнати подозрения на конкретни лица по тях.