Разследването идва след критики към регулатора за превод на 150 млн. гривни незаконни средства през държавна банка за гаранция на бивш министър

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Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) извършва претърсвания в помещения на Националната банка на Украйна, както и в дома на един от нейните служители, съобщи агенция Ройтерс.

От антикорупционното ведомство уточниха в приложението "Телеграм", че към момента няма задържани и на никого не е връчено официално уведомление за повдигнато подозрение.

Националната банка на Украйна потвърди, че следователите провеждат действия в нейните помещения, като увери, че институцията продължава да работи нормално.

Украинското англоезично издание "Киев Индипендънт" съобщи, позовавайки се на източник от правоохранителните органи, че е претърсено и жилището на управителя на централната банка Андрий Пишний, пише БТА.

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Разследването се провежда на фона на критики към централната банка за това, че не е предотвратила плащане от 150 млн. гривни (около 3,4 млн. долара) чрез държавната "Сенс Банк". Според обвиненията средствата са били с незаконен произход и са използвани за осигуряване на освобождаването под гаранция на бившия министър на енергетиката Герман Галушченко през юни.

По информация на "Киев Индипендънт" регулаторът е критикуван и заради липсата на действия във връзка с предполагаеми престъпни схеми, в които е замесена "Сенс Банк".

През август обвинения в пране на пари във връзка с осигуряването на средствата за гаранцията на Галушченко бяха повдигнати срещу бившия заместник-ръководител на президентската канцелария Ирина Мудра, изпълнителния директор на "Сенс Банк" Олексий Ступак, бившия председател на надзорния съвет на банката Микола Гладищенко и други заподозрени.

Към момента НАБУ не съобщава за задържани във връзка с настоящите претърсвания, нито за официално повдигнати подозрения на конкретни лица по тях.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.