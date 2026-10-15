Борсовият оператор съобщи за периодични пропуски в пазарните данни и започна разследване на техническия проблем

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Борсовият оператор "Насдак" (Nasdaq) съобщи за прекъсване на мрежовата свързаност в центъра си в Картерет, щата Ню Джърси, което причинява периодични пропуски в потоците с данни на всички негови пазари за американски акции, предаде Ройтерс.

Според предупреждение, публикувано в 19:27 часа българско време, проблемът засяга множество групи за едновременно разпространение на данни и нарушава както хардуерните, така и софтуерните потоци за пазарите "Насдак", "Насдак Тексас" (Nasdaq Texas) и "Насдак Пи Ес Екс" (Nasdaq PSX).

Засегнати са основният канал "А" и резервният канал "Б" от центъра в Картерет. Операторът препоръча на клиентите да преминат към незасегнатите резервни канали от центъра му в Чикаго, за да запазят достъпа си до пазара.

Клиентите, при които има пропуски в информацията, са инструктирани да подадат заявки за възстановяване на липсващите данни.

"Насдак активно разследва проблема", посочи компанията в съобщението си. "Извиняваме се за неудобството и благодарим за търпението ви".

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Операторът не е отговорил веднага на запитване на Ройтерс за допълнителни разяснения.

Техническите проблеми на борсите могат да нарушат пазарната активност, да подкопаят доверието на участниците и да привлекат вниманието на американската Комисия по ценните книжа и фондовите борси (SEC), отбелязва агенцията.

През март 2024 г. проблем със свързаността засегна "Насдак" малко преди началото на редовната сесия. Тогава беше прекъсната предпазарната търговия, а работата на системата за съпоставяне на поръчките за покупка и продажба беше нарушена за повече от два часа.

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