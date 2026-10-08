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Банк ъф Ингланд обяви кои животни ще бъдат изобразени върху новата серия британски банкноти. Това са таралеж, бухал, атлантически тупик и пчела. Те са избрани след анкета сред гражданите измежду 18 вида британски животни, подбрани от експерти.

Сред останалите предложения са били лисица, заек, рибарче, орел, сьомга и жаба.

Новите банкноти няма да влязат в обращение скоро. От Банк ъф Ингланд посочват, че ще са необходими няколко години за разработването на дизайна, тестването и отпечатването им. Целта е да се гарантират високото им качество, издръжливостта и сигурността им.

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Животните ще заменят изображенията на личности от политиката, науката и културата върху банкнотите с номинал от 5 до 50 паунда. В момента върху тях са изобразени бившият британски премиер Уинстън Чърчил, писателката Джейн Остин, художникът Уилям Търнър и математикът Алън Тюринг.

През март Банк ъф Ингланд обяви плановете си да замени историческите личности върху банкнотите с изображения на птици и животни. Решението е свързано и с обществените нагласи. В проучване, проведено през 2025 г., 60% от анкетираните са подкрепили идеята върху банкнотите да бъдат изобразени природни мотиви. За архитектурни обекти са се обявили 56%, а за исторически личности - 38%.

Според експерти изображенията на птици и животни могат да бъдат и по-трудни за фалшифициране от човешките лица.

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