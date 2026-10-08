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Президентът на Световната банка Аджай Банга обяви Давид Вайан за нов управляващ директор и главен финансов директор на международната финансова институция, съобщи БТА

Вайан има 20-годишен опит в BNP Paribas, където е заемал ръководни позиции във финансовата и стратегическата дейност и е участвал в структурирането на сделки на капиталовите пазари за финансови институции, правителства и централни банки.

Като главен финансов директор на Световната банка той ще отговаря за финансовото управление, операциите и управлението на риска в групата, която работи в над 100 развиващи се държави.

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Сред основните му задачи ще бъде ръководството на облигационното финансиране на Международната банка за възстановяване и развитие, Международната асоциация за развитие и Международната финансова корпорация. През финансовата 2026 г. трите институции са набрали близо 82 млрд. долара от международните капиталови пазари.

До назначаването си Вайан е глобален ръководител на финансите, стратегията и инвестиционните участия в "Бе Ен Пе Париба Асет Мениджмънт" (BNP Paribas Asset Management). На тази позиция той е ръководил придобиването на "Акса Инвестмънт Мениджърс" за 5,1 млрд. евро.

Преди това Вайан е бил управляващ директор и ръководител на банковия бизнес за Европа, Близкия изток и Африка в "Бе Ен Пе Париба Корпорейт енд Инститюшънъл Банкинг" (BNP Paribas Corporate and Institutional Banking).

Кариерата му включва още работа в "Банк дьо Франс" (Banque de France), централната банка на Франция. Професионалният му път започва като адвокат. Давид Вайан наследява на поста Аншула Кант, която беше управляващ директор и главен финансов директор на Световната банка от октомври 2019 г.

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