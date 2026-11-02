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Страните от еврозоната задълбочават финансовите си връзки със САЩ по-бързо, отколкото помежду си. Това създава допълнителна уязвимост за европейската икономика при външни сътресения и нарастващо геополитическо напрежение, предупреди вицепрезидентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Борис Вуйчич, цитиран от Ройтерс.

Той се позова на изследване на ЕЦБ, според което пречките пред трансграничните инвестиции в акции между еврозоната и САЩ са намалели с 25% от 2014 г. насам. За същия период бариерите пред инвестициите между отделните държави от еврозоната са се понижили повече от 2 пъти по-слабо. "Забележителното е, че се интегрираме по-бързо със САЩ, отколкото помежду си", заяви Вуйчич по време на финансова конференция в Дъблин.

Според него тази тенденция разкрива противоречие в усилията на Европейския съюз да изгради единен капиталов пазар. Докато европейските спестявания все по-лесно достигат до американските финансови пазари, националните граници продължават да ограничават движението на капитали вътре в самия съюз.

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Вуйчич предупреди, че фрагментацията на европейските капиталови пазари има последици и за устойчивостта на бизнеса при икономически кризи. Изследване на ЕЦБ показва, че по време на пандемичния шок от КОВИД-19 компаниите с предимно местни акционери са свили инвестициите си с около 20% повече в сравнение със сходни предприятия, чиито инвеститори са от различни държави.

Европейските компании обикновено намаляват инвестициите си и когато цените на петрола се повишават - реакция, която според Вуйчич не се наблюдава в същата степен при американските предприятия.

"В една фрагментирана Европа инвестициите се превръщат в основния механизъм за приспособяване при всяко сътресение, а това е проблем за устойчивостта, преди да бъде проблем за растежа", посочи вицепрезидентът на ЕЦБ.

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