Двете финансови институции ще се слеят след сделката, обединението ще най-голямата банкова институция у нас по активи и депозити

11405 Снимка: Официална страница на ПИБ във Фейсбук

Гръцката банкова група Eurobank официално обяви придобиването на контролния пакет от 65% в Първа инвестиционна банка (Fibank) срещу около 650 млн. евро. Сделката е договорена с основните акционери Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев и оценява цялата българска финансова институция на приблизително 1 млрд. евро.

След приключването на придобиването Eurobank планира да обедини ПИБ с контролираната от нея Пощенска банка. Така ще бъде създадена най-голямата банкова институция в България по размер на активите и депозитите, с пазарен дял от около 20%.

Информацията беше потвърдена в официално съобщение на Eurobank днес.

Според договорените условия цената е 6,73 евро за акция, като плащането ще бъде изцяло в брой.

От "Първа инвестиционна банка" също потвърдиха за сделката, като съобщиха чрез портала x3news.com за споразумението, сключено от двамата основни акционери Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев за придобиване на техния дял.

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"Създаването и развитието на "Първа инвестиционна банка" е повод за голяма гордост за нас. Доверието на клиентите и професионализмът и отдадеността на нашите колеги ни помогнаха да превърнем банката в една от водещите финансови институции в България. Вярваме, че "Юробанк" е правилният дългосрочен партньор за следващия етап от нейното развитие. Обединението с "Пощенска банка" би съчетало силните страни на двата екипа и би открило нови възможности за нашите клиенти, служители и партньори", коментират Мутафчиев и Минев.

От банката също посочват, че придобиването на дела от 65 на сто се очаква да приключи през първото полугодие на 2027 г., след получаване на необходимите регулаторни одобрения и изпълнение на другите предварително договорени условия,

След придобиването на контролния пакет Eurobank ще отправи задължително търгово предложение към останалите акционери на Fibank.

Сред тях е и държавната Българска банка за развитие (ББР), която притежава около 18% от капитала на ПИБ. Банката вече е поела неотменим ангажимент да предложи акциите си в рамките на търговото предложение. Други приблизително 17% от капитала са собственост на инвеститори, чиито акции се търгуват на Българската фондова борса.

Планираното сливане ще промени подреждането на банковия сектор в България. В момента Пощенска банка заема 4-о място по големина, а Fibank е на 5-а позиция. Обединението им ще ги изведе начело на пазара по активи и депозити.

По данни на Eurobank към края на септември 2026 г. активите на Пощенска банка са 14,8 млрд. евро, а тези на ПИБ - 10,6 млрд. евро. Така общият им размер достига приблизително 25,4 млрд. евро преди отчитането на ефектите от сливането и евентуалното преструктуриране.

Двете институции имат значително присъствие и при кредитирането и привличането на спестявания. Пощенска банка отчита нетни кредити за 9,9 млрд. евро и депозити на клиенти за 11,7 млрд. евро. При Fibank брутните кредити са 5,6 млрд. евро, а депозитите - 8,2 млрд. евро.

За първите 9 месеца на 2026 г. Пощенска банка е реализирала коригирана нетна печалба от 182 млн. евро. ПИБ отчита печалба след данъци от 97 млн. евро. Сделката ще увеличи и физическото присъствие на гръцката група в България. ПИБ разполага със 115 банкови офиса и над 2700 служители. Пощенска банка има 181 офиса за банкиране на дребно, 11 специализирани центъра и 3143 служители.

Засега Eurobank не е обявила конкретни намерения за промени в клоновата мрежа или персонала след обединението.

Eurobank очаква придобиването да донесе значителни икономически ползи за групата. Според прогнозите интеграцията на двете банки ще осигури над 70 млн. евро годишни икономии след данъци, като пълният ефект трябва да бъде постигнат до 2029 г.

Гръцката група очаква след реализирането на планираните синергии ПИБ да допринася с около 190 млн. евро годишно към печалбата след данъци. Прогнозата е придобиването да увеличи общата печалба на Eurobank с приблизително 12%, а печалбата на акция - със 7%. В тези изчисления е включено и предвиденото увеличение на капитала.

За финансиране на операцията Eurobank ще използва собствени налични средства и ново увеличение на капитала в размер на 750 млн. евро.

На 9 декември 2026 г. е насрочено извънредно общо събрание на акционерите на гръцката банка. На него трябва да бъдат одобрени условията по операцията, включително възможността съществуващите акционери да бъдат лишени от преимущественото си право при увеличението на капитала.

Най-големият акционер в Eurobank - Fairfax Financial Holdings, който контролира около 32,9% от правата на глас, вече е заявил подкрепата си за сделката.

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