Банката ще бъде временно управлявана от Славейко Славейков, докато бъде назначен нов главен изпълнителен директор и бъдат преминати необходимите регулаторни процедури.

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Тамаш Хак-Ковач ще се оттегли от поста главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Банка ДСК в края на 2026 г. и ще продължи професионалната си кариера в Унгария в друг сектор. Това съобщиха от финансовата институция.

От 1 януари 2027 г. банката ще бъде временно ръководена от Славейко Славейков, който е член на Управителния съвет, изпълнителен директор и ръководител на направление "Банкиране на дребно". Той ще поеме управлението до назначаването на нов главен изпълнителен директор и приключването на необходимите регулаторни процедури.

Тамаш Хак-Ковач ръководи Банка ДСК през последните 6 години, в които финансовата институция премина през мащабна трансформация. Под негово управление банката ускорява дигитализацията на услугите си, обновява корпоративната си култура и затвърждава позициите си на българския банков пазар, посочват от институцията.

От "ОТП Груп" (OTP Group), в която е част Банка ДСК, изразяват признателност към Хак-Ковач за приноса му към развитието на финансовата институция, както и за лидерството и отдадеността му през периода на управление.

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От групата заявяват, че остават ангажирани с бъдещото развитие на Банка ДСК и ще продължат да надграждат постигнатото през последните години.

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