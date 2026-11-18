Комисията за финансов надзор предупреждава потребителите да не предоставят лични и финансови данни на непроверени платформи

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Софийският районен съд разпореди блокирането на 6 интернет сайта, предлагащи инвестиционни и криптоуслуги без необходимия лиценз за работа в България. Доставчиците на интернет и електронни съобщителни услуги трябва да прекратят достъпа до тях от територията на страната, включително до всички техни поддомейни, в срок от 24 часа след публикуването на информацията на сайта на Комисията за финансов надзор (КФН), съобщиха от институцията.

Решението е взето по искане на председателя на КФН заради съмнения, че платформите предлагат финансови и криптоуслуги, без да имат право да извършват такава дейност у нас.

Става дума за следните интернет страници:

aiswapx.pro

cdblimited.com

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codegogroup.com

italianfinancial.com

urianexo.sbs

Разпорежданията на съда са издадени на основание Закона за пазарите на криптоактиви и Закона за пазарите на финансови инструменти. Документите са публикувани на интернет страницата на КФН.

От комисията призовават хората да бъдат особено внимателни с предложения за инвестиции, които получават от непознати интернет платформи и лица. Преди да вложат пари, потребителите трябва да проверят дали дружеството има необходимия лиценз и дали лицата, които се свързват с тях, действително го представляват.

КФН предупреждава да не се предоставят лични данни, пароли и информация за достъп до банкови и други финансови сметки, нито да се превеждат средства, преди да бъде потвърдена легитимността на съответната компания.

Всеки, който се съмнява в надеждността на дадена инвестиционна платформа, може да провери списъка на лицензираните дружества в сайта на Комисията за финансов надзор. Там са публикувани данните за компаниите, които имат право да извършват регулирана дейност, както и официалните им канали за комуникация.

Регулаторът препоръчва при съмнение за измама:

Да се изисква допълнителна информация за компанията и дейността ѝ, която може да бъде потвърдена чрез независими публични източници.

Да се проверяват регистрите на КФН и официалните интернет страници на лицензираните дружества.

Да се прекратява контактът със съмнителни лица и платформи.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.