Съд спря 6 сайта за инвестиции и криптоуслуги по искане на КФН
Комисията за финансов надзор предупреждава потребителите да не предоставят лични и финансови данни на непроверени платформи
Софийският районен съд разпореди блокирането на 6 интернет сайта, предлагащи инвестиционни и криптоуслуги без необходимия лиценз за работа в България. Доставчиците на интернет и електронни съобщителни услуги трябва да прекратят достъпа до тях от територията на страната, включително до всички техни поддомейни, в срок от 24 часа след публикуването на информацията на сайта на Комисията за финансов надзор (КФН), съобщиха от институцията.
Решението е взето по искане на председателя на КФН заради съмнения, че платформите предлагат финансови и криптоуслуги, без да имат право да извършват такава дейност у нас.
Става дума за следните интернет страници:
aiswapx.pro
cdblimited.com
codegotech.com/it
codegogroup.com
italianfinancial.com
urianexo.sbs
Разпорежданията на съда са издадени на основание Закона за пазарите на криптоактиви и Закона за пазарите на финансови инструменти. Документите са публикувани на интернет страницата на КФН.
От комисията призовават хората да бъдат особено внимателни с предложения за инвестиции, които получават от непознати интернет платформи и лица. Преди да вложат пари, потребителите трябва да проверят дали дружеството има необходимия лиценз и дали лицата, които се свързват с тях, действително го представляват.
КФН предупреждава да не се предоставят лични данни, пароли и информация за достъп до банкови и други финансови сметки, нито да се превеждат средства, преди да бъде потвърдена легитимността на съответната компания.
Всеки, който се съмнява в надеждността на дадена инвестиционна платформа, може да провери списъка на лицензираните дружества в сайта на Комисията за финансов надзор. Там са публикувани данните за компаниите, които имат право да извършват регулирана дейност, както и официалните им канали за комуникация.
Регулаторът препоръчва при съмнение за измама:
- Да се изисква допълнителна информация за компанията и дейността ѝ, която може да бъде потвърдена чрез независими публични източници.
- Да се проверяват регистрите на КФН и официалните интернет страници на лицензираните дружества.
- Да се прекратява контактът със съмнителни лица и платформи.