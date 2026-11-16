Съд постави европейското звено на "Револют" под надзор заради пране на пари
Според магистратите престъпници са прехвърлили 41,9 млн. евро през сметките на банката, без тя да подаде нито един сигнал за подозрителните операции
Италиански съд разпореди европейското банково звено на британската финтех група "Револют" да бъде поставено под съдебно управление за 1 година заради сериозни пропуски в системите за предотвратяване на изпирането на пари. Според магистратите осъдени мафиоти и заподозрени в различни престъпления са използвали сметките на банката, за да прехвърлят незаконни средства, съобщава Ройтерс.
Мярката засяга регистрираната в Литва "Револют банк ЮЕйБи" (Revolut Bank UAB), която работи в Италия чрез местен клон. В съдебно решение от 39 страници се посочва, че недостатъците в контролните механизми са позволили на 24 души, срещу които се водят разследвания или които вече са осъдени, да прикрият финансови потоци за общо 41,9 млн. евро (46,2 млн. долара) в периода 2021-2026 г.
Според съда в Милано през същия период други банки са подали общо 265 сигнала за подозрителни трансакции, свързани с тези лица. "Револют банк ЮЕйБи" не е подала нито един. "Револют" потвърди, че е запозната с решението на съда в Милано, и заяви, че ще сътрудничи изцяло на италианските власти. "Отнасяме се изключително сериозно към регулаторните си задължения и мерките си за противодействие на изпирането на пари и непрекъснато инвестираме в укрепването на системите си за борба с финансовите престъпления, моделите си за наблюдение на трансакциите и специализираните екипи за съответствие във всички пазари", посочиха от компанията.
Срещу "Револют" не е започнало наказателно разследване. Съдебният надзор се отнася само до дейността на банката в Италия и не прекъсва предоставянето на услуги на граждани и бизнес клиенти.
Подобно на мерки, прилагани и в други сектори, включително модата и логистиката, съдебното управление има превантивен, а не наказателен характер. Целта е да бъдат отстранени слабостите във вътрешните системи за контрол и съответствие, така че да се предотврати използването на компанията за бъдещи престъпления.
Прокуратурата в Милано и съдът определят поведението на банката като небрежно заради липсата на адекватни механизми за предотвратяване на незаконни финансови операции. В искането си прокурорите посочват, че институцията е била използвана като "финансов резервоар" за тежки престъпници. Според тях това е осигурило на "Револют" несправедливо предимство пред конкурентни банки, които поддържат по-строги системи за противодействие на прането на пари.
Съдът е назначил 2 съдебни администратори с широки правомощия за надзор и проверки. Те могат да получат допълнителни правомощия, ако банката не сътрудничи пълноценно или бъдат открити нови сериозни проблеми. Мярката ще бъде в сила 1 година, като изпълнението ѝ ще се преразглежда периодично.
В решението е заложен план с 15 мерки за отстраняване на установените пропуски. "Револют" трябва да назначи вътрешно лице за контакт в срок от 5 дни и да представи в рамките на 60 дни план за действие за подобряване на системите си за съответствие. Съдебните администратори трябва да изготвят предварителен доклад до 30 дни, а в срок от 90 дни - цялостна оценка на механизмите на банката за противодействие на изпирането на пари.
Съдебната мярка е свързана с проверка, извършена през 2024 г. от италианската финансова полиция "Гуардия ди финанца" в Милано. Тя е била насочена към "Револют диджитал асетс Юроп" - дружеството, което обслужва услугите с криптовалути за европейските клиенти на групата.
В доклад, завършен през декември 2024 г., финансовата полиция твърди, че са установени над 1 млн. нарушения на правилата за комплексна проверка на клиентите и съхранение на данни, както и 60 случая, при които не са били подадени сигнали за подозрителни трансакции.
Документът е изпратен до италианското Министерство на икономиката, което отговаря за налагането на административни санкции. По информация на 2 източника, запознати с въпроса, ведомството все още не е започнало официална процедура за санкциониране, тъй като срокът за възражения на "Револют" изтича през 2027 г.
От основаването си през 2015 г. "Револют" се разрасна бързо и се превърна в конкурент на традиционните банки. Компанията е оценявана на 115 млрд. долара. Разширяването ѝ обаче беше съпътствано от проблеми с вътрешния контрол. Получаването на банков лиценз във Великобритания отне 3 години, след като пропуски в счетоводната отчетност привлякоха вниманието на регулаторите.
В Италия през април компанията беше глобена с 11,5 млн. евро от органа за защита на конкуренцията. През септември "Револют" съобщи, че по невнимание е предоставила клиентска информация на хакери, което предизвика критики от италианския министър на вътрешните работи.
Лицензираното в Литва дружество "Револют банк ЮЕйБи", което управлява италианския клон, е собственост на базираната във Великобритания "Револют груп холдингс". Според прокуратурата групата има над 50 млн. клиенти по света, от които повече от 5 млн. в Италия. Това я нарежда на 5-о място сред банковите доставчици в страната по брой клиенти и я прави най-голямата чуждестранна банка на италианския пазар.
В решението си съдът подчертава, че предполагаемите пропуски не са били единични случаи, а са произтичали от "устойчив управленски модел, прилаган многократно във времето". Според магистратите това е затруднявало властите да откриват и замразяват незаконните средства.