Според магистратите престъпници са прехвърлили 41,9 млн. евро през сметките на банката, без тя да подаде нито един сигнал за подозрителните операции

1285 Снимка: iStock by Getty Images

Италиански съд разпореди европейското банково звено на британската финтех група "Револют" да бъде поставено под съдебно управление за 1 година заради сериозни пропуски в системите за предотвратяване на изпирането на пари. Според магистратите осъдени мафиоти и заподозрени в различни престъпления са използвали сметките на банката, за да прехвърлят незаконни средства, съобщава Ройтерс.

Мярката засяга регистрираната в Литва "Револют банк ЮЕйБи" (Revolut Bank UAB), която работи в Италия чрез местен клон. В съдебно решение от 39 страници се посочва, че недостатъците в контролните механизми са позволили на 24 души, срещу които се водят разследвания или които вече са осъдени, да прикрият финансови потоци за общо 41,9 млн. евро (46,2 млн. долара) в периода 2021-2026 г.

Според съда в Милано през същия период други банки са подали общо 265 сигнала за подозрителни трансакции, свързани с тези лица. "Револют банк ЮЕйБи" не е подала нито един. "Револют" потвърди, че е запозната с решението на съда в Милано, и заяви, че ще сътрудничи изцяло на италианските власти. "Отнасяме се изключително сериозно към регулаторните си задължения и мерките си за противодействие на изпирането на пари и непрекъснато инвестираме в укрепването на системите си за борба с финансовите престъпления, моделите си за наблюдение на трансакциите и специализираните екипи за съответствие във всички пазари", посочиха от компанията.

Срещу "Револют" не е започнало наказателно разследване. Съдебният надзор се отнася само до дейността на банката в Италия и не прекъсва предоставянето на услуги на граждани и бизнес клиенти.

Какво движи бизнеса днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Подобно на мерки, прилагани и в други сектори, включително модата и логистиката, съдебното управление има превантивен, а не наказателен характер. Целта е да бъдат отстранени слабостите във вътрешните системи за контрол и съответствие, така че да се предотврати използването на компанията за бъдещи престъпления.

Прокуратурата в Милано и съдът определят поведението на банката като небрежно заради липсата на адекватни механизми за предотвратяване на незаконни финансови операции. В искането си прокурорите посочват, че институцията е била използвана като "финансов резервоар" за тежки престъпници. Според тях това е осигурило на "Револют" несправедливо предимство пред конкурентни банки, които поддържат по-строги системи за противодействие на прането на пари.

Съдът е назначил 2 съдебни администратори с широки правомощия за надзор и проверки. Те могат да получат допълнителни правомощия, ако банката не сътрудничи пълноценно или бъдат открити нови сериозни проблеми. Мярката ще бъде в сила 1 година, като изпълнението ѝ ще се преразглежда периодично.

В решението е заложен план с 15 мерки за отстраняване на установените пропуски. "Револют" трябва да назначи вътрешно лице за контакт в срок от 5 дни и да представи в рамките на 60 дни план за действие за подобряване на системите си за съответствие. Съдебните администратори трябва да изготвят предварителен доклад до 30 дни, а в срок от 90 дни - цялостна оценка на механизмите на банката за противодействие на изпирането на пари.

Съдебната мярка е свързана с проверка, извършена през 2024 г. от италианската финансова полиция "Гуардия ди финанца" в Милано. Тя е била насочена към "Револют диджитал асетс Юроп" - дружеството, което обслужва услугите с криптовалути за европейските клиенти на групата.

В доклад, завършен през декември 2024 г., финансовата полиция твърди, че са установени над 1 млн. нарушения на правилата за комплексна проверка на клиентите и съхранение на данни, както и 60 случая, при които не са били подадени сигнали за подозрителни трансакции.

Документът е изпратен до италианското Министерство на икономиката, което отговаря за налагането на административни санкции. По информация на 2 източника, запознати с въпроса, ведомството все още не е започнало официална процедура за санкциониране, тъй като срокът за възражения на "Револют" изтича през 2027 г.

От основаването си през 2015 г. "Револют" се разрасна бързо и се превърна в конкурент на традиционните банки. Компанията е оценявана на 115 млрд. долара. Разширяването ѝ обаче беше съпътствано от проблеми с вътрешния контрол. Получаването на банков лиценз във Великобритания отне 3 години, след като пропуски в счетоводната отчетност привлякоха вниманието на регулаторите.

В Италия през април компанията беше глобена с 11,5 млн. евро от органа за защита на конкуренцията. През септември "Револют" съобщи, че по невнимание е предоставила клиентска информация на хакери, което предизвика критики от италианския министър на вътрешните работи.

Лицензираното в Литва дружество "Револют банк ЮЕйБи", което управлява италианския клон, е собственост на базираната във Великобритания "Револют груп холдингс". Според прокуратурата групата има над 50 млн. клиенти по света, от които повече от 5 млн. в Италия. Това я нарежда на 5-о място сред банковите доставчици в страната по брой клиенти и я прави най-голямата чуждестранна банка на италианския пазар.

В решението си съдът подчертава, че предполагаемите пропуски не са били единични случаи, а са произтичали от "устойчив управленски модел, прилаган многократно във времето". Според магистратите това е затруднявало властите да откриват и замразяват незаконните средства.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.