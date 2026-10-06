Вносът на благородния метал през първите 7 месеца на 2026 г. вече надхвърля целия обем за 2025 г., санкциите пренасочват потоците от Лондон към Китай и други азиатски пазари

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Рекордни количества руско злато постъпват в Хонконг, което показва как западните санкции са пренасочили търговията с благородния метал, предназначен преди това за Лондон, към Китай и други пазари в Азия. Хонконг е внесъл 112,7 тона злато с руски произход през първите 7 месеца на 2026 г., показва анализ на инвестиционната компания за благородни метали BullionVault, базиран на данни от Статистическия отдел на Хонконг, съобщи CNBC. Това количество вече надхвърля рекорда от 92,1 тона, внесени през цялата 2025 г. За сравнение, през 2021 г., преди началото на войната в Украйна, вносът на руско злато в Хонконг е бил едва 3,3 тона.

Рязкото увеличение показва как се е променил износът на руско злато след началото на войната в Украйна през 2022 г., когато руските производители бяха изключени от основните западни пазари, коментират анализатори пред CNBC. Руското злато е представлявало почти 15% от вноса на немонетарно злато в Хонконг през първите 7 месеца на тази година, спрямо едва 0,6% през 2021 г.

"Хонконг се превърна във важен център за търговията между Русия и Китай след началото на пълномащабната война", заяви Вита Спивак, старши консултант в Gatehouse Advisory Partners. По думите ѝ по-голямата част от златото се насочва към континентален Китай, тъй като страната не е наложила санкции върху руското злато. "При златото Хонконг предлага и предимства, които надхвърлят заобикалянето на санкциите. Градът осигурява директен достъп до най-големия пазар за потребление на злато в света", подчерта Спивак.

Лондонската асоциация на пазара на благородни метали (LBMA) изключи през март 2022 г. и 6-те руски рафинерии за злато и сребро от списъците си с одобрени рафинерии. Впоследствие САЩ, Великобритания и други западни държави въведоха ограничения върху руското злато. Това на практика затвори пазарите, които дотогава бяха основни дестинации за руския благороден метал.

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Преди войната руската златна индустрия беше силно зависима от Лондон. Износът на руско злато за Великобритания през периода 2019-2021 г. се е равнявал на около 2/3 от добива на злато в страната, сочат данни на BullionVault. "Фактът, че официалните данни на Хонконг ясно показват рязък ръст на вноса на руско злато, отразява вида на подкрепата и двустранната търговия, за които Путин многократно е благодарил на Си", заяви Адриан Аш, директор "Изследвания" в BullionVault. "Износът на руско злато за Великобритания и други западни държави, наложили санкции, разбира се, се срина", допълни Аш.

Хонконг е естествена алтернатива. Градът отдавна служи като входна точка за злато към континентален Китай - най-големият потребител на злато в света. В същото време Хонконг бързо разширява инфраструктурата си за съхранение, клиринг и търговия с благородния метал. "Хонконг винаги е бил важен пункт за златото, което влиза в Китай", заяви Рона О'Конъл, ръководител на пазарния анализ за Европа, Близкия изток, Африка и Азия в StoneX.

По думите ѝ Шанхай е увеличил пазарния си дял през последните години, но Хонконг сега е "в надпревара със Сингапур за водеща позиция като център и е с около 6 месеца напред по отношение на инфраструктурата". Исторически Хонконг е бил основният вход за внос на злато в Китай. Пекин обаче впоследствие откри и други центрове за внос, сред които Шънджън и Пекин, което намали дела на Хонконг, според S&P Global. Потокът от руско злато идва в момент, когато и самият Китай увеличава значително покупките си на благородния метал. Китай определи златото като "стратегически минерал" и насърчава физическото злато като средство за съхранение на стойност от домакинствата. Междувременно Китайската народна банка продължава да увеличава златните си резерви.

Данните на S&P Global показват, че официалните златни резерви на Китай са нараснали с над 40 тона през първата половина на 2026 г. Това е повече от 2 пъти количеството, закупено през същия период на предходната година.

"Знаем, че независимо дали става дума за Китайската народна банка или за китайските потребители, всички те купуват доста злато", заяви пред CNBC Чарлз Чан, ръководител за корпоративния сектор в Китай в S&P Global Ratings.

По думите му при висока несигурност потребителите обикновено търсят начини да защитят спестяванията си, а златото е един от инструментите, които използват за тази цел.

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