Цените на бензина са скочили с 21% от началото на годината, а икономическият растеж се очаква да се забави до 0,6% през 2026 г.

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Руската централна банка остави основния си лихвен процент на 14% за втори път за по-малко от 2 месеца. Решението идва на фона на упоритата инфлация, слабия икономически растеж и поскъпването на горивата и комуналните услуги, съобщи Ройтерс.

Финансовата институция повиши прогнозата си за инфлацията в Русия през 2026 г. до 7,1-7,6% при очаквани досега 6-7%. В същото време тя даде сигнал, че лихвите вероятно ще останат близо до сегашните си равнища през следващата година. Целта на банката е инфлацията да се върне до 4% — ниво, което според нея все още може да бъде постигнато през 2027 г.

Решението беше очаквано от всички 20 анализатори, анкетирани от Ройтерс. Последните данни показват, че потребителските цени са се повишили с 6,2% от началото на годината спрямо увеличение от 4,8% за същия период на 2025 г. "Текущият ценови натиск остава висок. Инфлационните очаквания също се запазват на високи равнища", посочи централната банка.

Сред основните фактори за поскъпването са атаките с украински дронове срещу руски рафинерии, увеличените държавни разходи и по-високите цени на комуналните услуги. От началото на 2026 г. бензинът в Русия е поскъпнал с 21%, а дизеловото гориво — с 13,4%. Ударите с дронове, определени от централната банка като "еднократни фактори", извадиха от строя редица рафинерии и доведоха до опашки пред бензиностанции в страната.

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Според банката базисният ценови натиск остава в диапазона 5-6% на годишна база, ако текущият темп на поскъпване се запази. Причината е най-вече временното ограничаване на производствения капацитет в някои отрасли. Ако прекъсванията продължат по-дълго от очакваното, рискът от допълнително ускоряване на инфлацията ще нарасне.

От 1 октомври сметките за комунални услуги в Русия са се увеличили средно с 13,4%. Повишението, определено от регионалните власти, е с 3,5 процентни пункта над препоръчаното от централното правителство.

Междувременно бюджетният дефицит се очаква да достигне 3,2% от брутния вътрешен продукт през 2026 г. — двойно повече от първоначално планираните 1,6%. Държавните разходи се прогнозира да нараснат с 13% през тази година, основно заради увеличените военни разходи. При тези условия високите лихви допълнително ограничават икономическата активност. Растежът на руската икономика се очаква да бъде едва 0,6% през 2026 г. Скъпото кредитиране увеличава и разходите на правителството за обслужване на дълга точно когато Москва трябва да привлича повече средства, за да покрие бюджетния недостиг.

Централната банка повиши и прогнозата си за средния основен лихвен процент през 2027 г. до 12,5-13,5% при предишни очаквания за 10,5-12,5%. Това означава, че руската икономика вероятно ще прекара още една година при лихви над 12%. Представители на бизнеса настояват лихвите да паднат до това равнище или под него, за да могат инвестициите да се възобновят.

Следващото и последно за годината заседание на централната банка за определяне на лихвите е насрочено за 18 декември. Според анализатори не е изключено тогава основната лихва да бъде намалена с 0,25 процентни пункта, или 25 базисни пункта.

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