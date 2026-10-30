Според премиера това означава "повече доверие в страната ни, повече инвестиции, повече работни места"

4450 Снимка: Пресцентър на Министерския съвет

България е извадена от "сивия списък" за пране на пари - решение, което възстановява международния авторитет на страната ни и открива нови възможности пред българската икономика, бизнеса и гражданите.

Това обяви в изявление към българските граждани министър-председателят Румен Радев, след като беше уведомен от министъра на правосъдието Найден Николов за решението, взето днес на пленарно заседание на Групата за финансови действия (FATF) в Париж.

Изваждането на България от "сивия списък" беше заложено като основен приоритет в управленската програма на правителството.

"За първи път българското правителство има в своята програма специален раздел за демонтаж на олигархичния модел и борба с корупцията, и то като първи раздел", подчерта премиерът. Той посочи, че този ангажимент е получил висока оценка при личната му среща с ръководството на Групата за финансови действия през септември.

За постигнатия успех са допринесли конкретните действия на правителството и законодателните мерки, приети от настоящото Народно събрание.

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Страната ни беше официално предупредена през 2021 г. и включена в списъка през 2023 г. заради констатирани стратегически слабости в борбата с прането на пари и корупцията за десетгодишен период. Румен Радев припомни, че досегашните опити за излизане от списъка са били неуспешни поради липсата на достатъчна политическа воля или експертиза. Присъствието на България в него е нанасяло сериозни репутационни щети и е създавало затруднения както за икономиката, така и за българските граждани.

"Излизането от "сивия списък" означава повече доверие в страната ни, повече инвестиции, повече работни места. По-силна защита от онлайн и телефонни измами за гражданите и за бизнеса. По-слаб натиск върху цените. По-силна конкуренция и по-малко сива икономика. По-бързи и лесни плащания от и към чужбина", заяви министър-председателят, като открои конкретните ползи от решението за българската икономика и бизнеса.

Изваждането от "сивия списък" слага край на сериозните затруднения при извършване на финансови операции с чужбина.

"Българските граждани няма да бъдат повече унижавани, подлагани на проверки, а нерядко и да получават отказ от разплащания от чужди банки", подчерта премиерът. Той открои значението на тази промяна за българите, които работят зад граница и изпращат средства на семействата си, за студентите, които заплащат такси в чужбина, както и за всички, които получават доходи от чуждестранни лица и организации.

Министър-председателят благодари на всички, допринесли за постигнатия успех, и определи решението като ясен знак за стабилността на българските институции и важна стъпка по пътя към членството на страната в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Премиерът Румен Радев подчерта, че правителството ще работи за непрекъснато укрепване на системата за противодействие на корупцията и прането на пари, така че постигнатите резултати да бъдат трайни.

"Нашите усилия няма да спрат дотук", категоричен беше министър-председателят.

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