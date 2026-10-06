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Над €1,4 млрд. от капитала на Българската банка за развитие (ББР) са блокирани и в момента не могат да бъдат използвани. Това съобщи вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. По думите му се търси решение на проблема, но паралелно с това банката ще трябва да привлече над €1 млрд. от международните пазари, за да продължи да финансира българския бизнес.

"Тези средства са някъде в стратосферата и никой не може да ги ползва", заяви Пулев, описвайки ситуацията около капитала на ББР.

През ноември 2025 г. правителството на Росен Желязков увеличава капитала на ББР с 4 млрд. лева. Част от средствата останаха неусвоени до април 2026 г., когато служебното правителство на Андрей Гюров взе решение те да бъдат върнати в бюджета.

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Още тогава от ББР посочиха, че процедурата по връщането на средствата ще отнеме месеци. Според Пулев именно тази операция е довела до блокирането на въпросните над €1,4 млрд. "Тази операция буквално доведе до един пълен хаос и това намаляване на капитала в момента е във вакуум. Не могат да се използват тези средства нито от Министерството на финансите, нито от Българската банка за развитие", коментира икономическият министър, цитиран от БНТ.

Пулев съобщи, че предстои ББР да набере нов ресурс от международните пазари. Целта е банката да разполага със средства за дългосрочно кредитиране на българската икономика. На въпрос дали в новия бюджет ще бъдат предвидени средства за ББР, министърът заяви, че държавата ще запази контрола си върху банката. "Държавата категорично ще си запази управляващата роля и акционерното участие в банката, говорим за дългосрочно кредитиране", каза Пулев. По думите му ББР ще разработи и нови инструменти за финансиране, насочени към земеделските производители, малкия бизнес, общините и производствения сектор.

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