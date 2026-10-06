Банката ще търси нов ресурс от международните пазари, трябва да привлече над 1 млрд. евро

2097 Снимка: БТА

Над €1,4 млрд. от капитала на Българската банка за развитие (ББР) са блокирани и в момента не могат да бъдат използвани. Това съобщи вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. По думите му се търси решение на проблема, но паралелно с това банката ще трябва да привлече над €1 млрд. от международните пазари, за да продължи да финансира българския бизнес.

"Тези средства са някъде в стратосферата и никой не може да ги ползва", заяви Пулев, описвайки ситуацията около капитала на ББР.

През ноември 2025 г. правителството на Росен Желязков увеличава капитала на ББР с 4 млрд. лева. Част от средствата останаха неусвоени до април 2026 г., когато служебното правителство на Андрей Гюров взе решение те да бъдат върнати в бюджета.

Още тогава от ББР посочиха, че процедурата по връщането на средствата ще отнеме месеци. Според Пулев именно тази операция е довела до блокирането на въпросните над €1,4 млрд. "Тази операция буквално доведе до един пълен хаос и това намаляване на капитала в момента е във вакуум. Не могат да се използват тези средства нито от Министерството на финансите, нито от Българската банка за развитие", коментира икономическият министър, цитиран от БНТ.

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Пулев съобщи, че предстои ББР да набере нов ресурс от международните пазари. Целта е банката да разполага със средства за дългосрочно кредитиране на българската икономика. На въпрос дали в новия бюджет ще бъдат предвидени средства за ББР, министърът заяви, че държавата ще запази контрола си върху банката. "Държавата категорично ще си запази управляващата роля и акционерното участие в банката, говорим за дългосрочно кредитиране", каза Пулев. По думите му ББР ще разработи и нови инструменти за финансиране, насочени към земеделските производители, малкия бизнес, общините и производствения сектор.

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