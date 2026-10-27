Поправката предвижда въвеждането на единната европейска валута да изисква подкрепата на три пети от депутатите, но не е ясно дали ще събере необходимото мнозинство в парламента.

1481 Снимка: БТА

Правителството на Чехия одобри конституционна поправка, която би затруднила бъдещото присъединяване на страната към еврозоната. Проектът предвижда приемането на еврото да изисква квалифицирано мнозинство от три пети в парламента, съобщи Ройтерс. Засега обаче не е ясно дали предложението ще получи необходимата подкрепа от депутатите.

Законопроектът предвижда чешката крона да бъде записана като национална валута в конституцията на страната. Чехия е сред 6-те държави членки на Европейския съюз, които все още не са приели еврото. Страната няма определен срок за присъединяване към еврозоната.

Популисткото правителство на премиера Андрей Бабиш, подкрепяно от десни и крайнодесни партии, пое ангажимент да не предприема стъпки за въвеждане на единната валута, докато е на власт. Подобна позиция заемаха и няколко предишни правителства в Прага.

Еврозоната се разшири през януари тази година с присъединяването на България. Страната стана първият нов член на валутния съюз след Хърватия, която прие еврото през 2023 г.

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Въпреки че няколко държави от Централна и Източна Европа предпочитат да останат извън еврозоната, позицията на Унгария се промени след идването на власт на новия премиер Петер Мадяр. Неговото правителство постави приемането на еврото сред основните си приоритети.

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