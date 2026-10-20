Полският парламента решава дали да изправи пред трибунал управителя на централната банка
Адам Глапински е обвинен в нарушаване на конституцията чрез операции с държавни активи и политизиране на централната банка, но отрича твърденията
Долната камара на полския парламент ще гласува през втората половина на ноември дали гуверньорът на Националната банка на Полша Адам Глапински да бъде изправен пред държавен трибунал по обвинения в нарушаване на конституцията. Това съобщи председателят на парламента Влоджимеж Чажасти, цитиран от Ройтерс.
Парламентарна комисия разглежда случая от май 2024 г., като досега е изслушала над 50 свидетели. В началото на октомври тя препоръча Глапински да бъде изправен пред трибунал. Гуверньорът, чийто мандат изтича през юни 2028 г., отхвърля обвиненията. От централната банка ги определят като "напълно необосновани". "Планираме гласуването да се проведе през втората половина на ноември", заяви Чажасти на пресконференция, пише БТА.
Според мнозинството в парламентарната комисия Глапински е нарушил конституцията и законодателството, като косвено е подпомагал финансирането на бюджетния дефицит чрез покупки на активи през 2020-2021 г. Той е обвинен и че е извършвал подобни операции без необходимото разрешение от Съвета по парична политика, както и че е допуснал политизиране на централната банка.
За да бъде одобрено предложението за изправянето му пред трибунал, според действащия закон е необходимо абсолютно мнозинство от гласовете, при условие че в заседанието участват най-малко половината от депутатите.
През 2024 г. обаче Конституционният трибунал постанови, че за такова решение е нужно мнозинство от 3/5 от депутатите. Според същото постановление започването на процедура срещу гуверньора не означава автоматично, че той трябва да бъде отстранен от поста си. Правителството оспорва законността на тези решения.
Попитан какво мнозинство ще бъде необходимо за гласуването и дали Глапински може да загуби поста си, Чажасти отговори: "Когато му дойде времето, ще отговоря на всички възникващи въпроси."
Долната камара на полския парламент има правомощията да назначава и освобождава гуверньора на централната банка по предложение на президента на страната.