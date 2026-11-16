Външният министър Велислава Петрова предупреди, че включването им в черния списък може да доведе до загуба на активите им в полза на руската държава

9428 Снимка: БТА

България е поискала от Европейския съюз да извади от санкционния списък 2 банки с мажоритарно българско участие, които работят в Русия - Първа инвестиционна банка и Инвестиционна корпоративна банка. Това съобщи министърът на външните работи Велислава Петрова преди заседанието на Съвета "Външни работи" в Брюксел, предаде БНР. Тя уточни, че става дума за банка в Русия със същото име като българската Първа инвестиционна банка, но без връзка с нея.

Мотивите на София са сходни с тези на Франция, която също е поискала изваждането на определени структури от санкционния пакет. Според Петрова двете банки са собственост на български компании и не работят със средства на лица, включени в санкционни списъци. "Те не оперират с финансови средства на хора, които попадат в санкционни списъци и в голяма степен начинът, по който са структурирани в Руската федерация, не им позволява те да изнесат своята инвестиция там", обясни министърът.

По думите ѝ, ако бъдат санкционирани, банките могат да преминат под контрола на руската държава, а българските собственици да загубят вложените активи. Така мярката би имала обратен на търсения ефект. "Ако бъдат санкционирани тези банки, единственото, което ще се случи, е, че те ще влязат във владение на руската държава и съответно те ще загубят своя актив. Ще бъде контрапродуктивно, защото всъщност вместо да има по някакъв вид щети и ограничения за руската страна, всъщност ще бъде приход", заяви Петрова.

Според БНТ руската ПИБ е собственост на "Старком" на бизнесмените Асен Христов и Кирил Бошов ("Еврохолд"), а Инвестиционна корпоративна банка - на "Химимпорт" Банката е регистрирана в Казан, основен собственик е Иво Каменов. В руските справки за банката се казва, че Каменов е един от най-богатите бизнесмени в България, ключов собственик на холдинговата компания "Химимпорт", която от своя страна притежава националния авиопревозвач "България Ер", няколко големи летища, банки и застрахователни компании в България.

Външният министър коментира и позицията на България за войната в Украйна. Тя отбеляза, че за първи път чува от украинска страна изказвания, че конфликтът няма военно решение.

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По думите ѝ българската позиция се основава на 2 принципа - да не се продължава предоставянето на военна помощ и да се засилят дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта. Същевременно страната ни не може да се откаже от подкрепата за Украйна, тъй като там живее най-голямата историческа българска общност извън България.

"Ние не искаме да продължаваме да даваме военна помощ и смятаме, че трябва да бъде по-силен фокусът върху дипломатическите усилия. От друга страна, ние не можем да абдикираме от помощ за Украйна, защото там имаме най-голямата историческа общност от всяка друга държава членка. Така че за България е важно те да бъдат обезпечени", каза министърът.

По повод руските искания за изграждане на нова архитектура за сигурност в Европа Петрова заяви, че такива механизми вече съществуват - в рамките на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и НАТО.

Тя посочи, че Русия продължава да участва в ОССЕ, макар организацията да функционира трудно в настоящите условия. Според министъра основният проблем не е в липсата на подходящ формат, а в условията, при които той работи, и в готовността на страните да търсят общи решения.

"Не мисля, че форматът е проблем, а по-скоро при какви условия функционира тази архитектура за сигурност и има ли готовност за намиране на общи решения или по-скоро конфликтът ще бъде продължаващ", коментира Петрова.

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