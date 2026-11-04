Акциите на технологичните компании и фючърсите на американските индекси поевтиняха заради опасения от по-строг контрол върху изкуствения интелект и криптовалутите, по-малко бюджетни стимули и нови политически конфликти

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Очакваното завръщане на демократите начело и на двете камари на Конгреса на САЩ предизвика напрежение на финансовите пазари. Фючърсите на американските борсови индекси поевтиняха рязко, акциите на компаниите от сектора на изкуствения интелект (ИИ) отстъпиха на азиатските пазари, а доходността по американските държавни облигации и курсът на долара се понижиха, предаде Ройтерс.

Инвеститорите се опасяват, че по-силните позиции на демократите в Конгреса ще доведат до по-строго регулиране на технологичния сектор, включително на изкуствения интелект и криптовалутите. Други потенциални последици са ограничаване на възможностите за нови бюджетни стимули и задълбочаване на политическите противоречия във Вашингтон. Окончателното разпределение на местата в Конгреса обаче все още не е ясно.

Според Джейк Долархайд, главен изпълнителен директор на "Лонгбоу Асет Мениджмънт" (Longbow Asset Management), ако демократите установят контрол и над двете камари, технологичните компании ще бъдат изправени пред по-силен регулаторен натиск, което може да забави развитието на бизнеса с ИИ. По думите му финансовата подкрепа на милиардера Илон Мъск за републиканците не е успяла да компенсира недоволството на американските избиратели от високите разходи за комунални услуги, храни и горива, предаде БТА.

Тапас Стрикланд, главен пазарен стратег в "Муму Ей Ен Зет" (Moomoo ANZ), обръща внимание и на резултатите от губернаторските избори в Тексас и Джорджия. По оценки на анализатора двата щата формират около една трета от разходите и проектите за изграждане на центрове за данни за изкуствен интелект в САЩ. Победи на демократите и в двата щата биха увеличили вероятността от забавяне на инфраструктурните проекти, което може да засегне целия технологичен сектор.

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Ник Ферес от "Вантидж Пойнт Асет Мениджмънт" (Vantage Point Asset Management) също предупреждава за възможно затягане на регулациите върху ИИ и криптовалутите. Според него значение ще има не само дали демократите ще спечелят мнозинство, но и колко убедителна ще бъде победата им. Сред потенциалните източници на нестабилност той посочва и предстоящите политически сблъсъци около тавана на американския държавен дълг, както и възможността за нови опити за импийчмънт на президента Доналд Тръмп.

Ферес отбелязва, че индексът на "Голдман Сакс", проследяващ компаниите от сектора на изкуствения интелект, е загубил 15% от стойността си през октомври и над 24% спрямо достигнатия връх. Това показва, че инвеститорите са започнали да се оттеглят от част от технологичните акции още преди изборите.

Чару Чанана, главен инвестиционен стратег в "Саксо" (Saxo), свързва поевтиняването на долара и борсовите спадове с очакванията за по-силно представяне на демократите и съответно за по-малко възможности за приемане на нови бюджетни стимули. Според нея по-сериозният спад на фючърсите на технологичния индекс Nasdaq отразява и опасенията от засилен надзор върху изкуствения интелект и големите технологични компании. Това се случва в момент, когато пазарните участници вече поставят под въпрос високите оценки на технологичните дружества и огромните им инвестиционни разходи за развитие на ИИ. Понижението на доходността по американските държавни облигации обаче може впоследствие да окаже подкрепа на акциите и да ограничи продължителността на разпродажбите.

Част от експертите призовават да не се преувеличава икономическото значение на изборните резултати. Според Майкъл Арон, главен инвестиционен стратег в "Стейт Стрийт Глоубъл Адвайзърс" (State Street Global Advisors), основният риск за пазарите не е самата победа на демократите, а прекалено острата реакция на инвеститорите.

Марк Малек, главен инвестиционен директор в "Сибърт Файненшъл" (Siebert Financial), също смята, че голяма част от очакванията за изборния резултат вече са отразени в цените на финансовите активи. Той прогнозира краткосрочни колебания, но не и сериозни сътресения. Според него по-голяма изненада за пазарите би била неочаквано силна победа на републиканците.

Тай Хуи, главен пазарен стратег за Азиатско-тихоокеанския регион в "Джей Пи Морган Асет Мениджмънт" (J.P. Morgan Asset Management), напомня, че дори при контрол на демократите над Конгреса президентът Тръмп запазва правото си на вето. Това ще ограничава възможностите на опозицията да прокарва законодателни промени през оставащите 2 години от президентския мандат.

Разделението между Белия дом и Конгреса може да ограничи възможностите за увеличаване на бюджетния дефицит, но същевременно създава предпоставки за нови конфликти около тавана на държавния дълг през следващата година.

Освен това Тръмп запазва значително влияние върху търговската и външната политика, митата и прилагането на действащите регулации. Затова според Хуи натискът върху технологичните акции през последните седмици е свързан повече с преоценката на перспективите пред изкуствения интелект, отколкото с политическите резултати.

Йеспер Кол от "Монекс груп" (Monex Group) също не очаква евентуалният контрол на демократите над Конгреса да доведе до съществена промяна в политиката на Тръмп, който широко използва изпълнителни укази. Той прогнозира повече политически конфликти и разследвания, но смята, че скептицизмът към технологичните компании има предимно икономически, а не политически причини. Кол допуска дори, че изборният резултат може в крайна сметка да подкрепи долара, ако засили усещането на пазарите за независимостта на Управлението за федерален резерв (Фед).

Кристофър Ходж, главен икономист за САЩ в "Натиксис" (Natixis), също не очаква значителни преки икономически последици от изборите. Той обаче допуска кадрови промени в администрацията на Тръмп и опити на президента да пренасочи общественото внимание след неблагоприятния за републиканците резултат. Сред възможните фигури, около които може да има промени, Ходж посочва министъра на отбраната Пийт Хегсет и финансовия министър Скот Бесънт.

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