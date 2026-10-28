Реалното потребление на домакинствата на човек от населението се е увеличило с 0,3%,

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Реалните доходи на човек от населението в еврозоната са отбелязали плах ръст с 0,1% през второто тримесечие на 2026 г. спрямо предходните 3 месеца. Темпът на увеличение остава същият като през периода януари-март, показват най-новите сезонно изгладени данни на европейската статистическа агенция Евростат. В същото време реалното потребление на домакинствата на човек от населението се е увеличило с 0,3%, след като през първото тримесечие не е отбелязало промяна.

В Европейския съюз реалните доходи на човек от населението също са нараснали с 0,1% през април-юни, но при забавяне спрямо увеличението от 0,3% през предходното тримесечие. Реалното потребление в ЕС се е повишило с 0,4%, след като през януари-март е намаляло с 0,1%.

Нормата на спестяване на домакинствата е намаляла през второто тримесечие с 0,2 процентни пункта в еврозоната и с 0,3 процентни пункта в ЕС спрямо предходните 3 месеца, пише БТА.

Сред държавите членки, за които има данни, показателят се е повишил в 4 страни и е спаднал в 11. Най-голямо увеличение е отчетено в Полша и Чехия - с по 0,6 процентни пункта. Най-силен спад има във Финландия - с 1,6 процентни пункта, следвана от Унгария с 1,4 процентни пункта и Италия с 1,2 процентни пункта. За България няма данни тъй като Евростат не включва в публикацията си страни с брутен вътрешен продукт под 1 на сто от общия обем на икономическата продукция на ЕС.

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Нормата на инвестиции на домакинствата е останала без промяна в еврозоната, докато в ЕС е намаляла с 0,1 процентни пункта. Инвестиционният показател се е увеличил в 4 държави, останал е стабилен в 6 и е намалял в 5 от страните, за които са публикувани данни. Най-голям ръст е отчетен в Унгария - с 0,7 процентни пункта, и Чехия - с 0,3 процентни пункта. Най-силно понижение има в Ирландия - с 0,7 процентни пункта, и Италия - с 0,3 процентни пункта.

В еврозоната малкото увеличение на реалните доходи на човек от населението се дължи основно на по-високите нетни доходи от собственост и другите нетни текущи трансфери. В ЕС основен положителен принос имат възнагражденията на наетите лица и социалните плащания, без социалните трансфери в натура. Сред факторите, които ограничават растежа, в еврозоната са брутният опериращ излишък и брутният смесен доход. В ЕС най-силен отрицателен принос имат текущите данъци и нетните социални вноски.

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