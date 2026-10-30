Кредитите на домакинствата са нараснали с 5,1% за тримесечие, депозитите в системата вече надхвърлят 103 млрд. евро, а необслужваните заеми продължават да намаляват

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Банковата система в България е спечелила 1,6 млрд. евро към края на септември 2026 г. Това е със 177 млн. евро, или 12,3%, повече спрямо същия период на миналата година, показват данните на Българската народна банка (БНБ).

Активите на банките също продължават да нарастват. Само през третото тримесечие те са се увеличили с 3,4 млрд. евро, или 2,8%, и в края на септември достигат 124,4 млрд. евро. Ликвидността на банковата система остава висока. Показателят за ликвидно покритие е 263,1% при минимално регулаторно изискване от 100%. В края на юни той е бил 261,2%.

Брутните кредити и аванси нарастват със 733 млн. евро, или 0,9%, през тримесечието и достигат 83,8 млрд. евро. Самият кредитен портфейл се увеличава с 2,2 млрд. евро, или 3,1%, до 72,5 млрд. евро.

Най-силен принос за растежа имат заемите за домакинствата. Те са се увеличили с 1,7 млрд. евро, или 5,1%, за трите месеца. В тази сума кредитите, обезпечени с жилищен имот, нарастват с 1,1 млрд. евро.

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Увеличават се и заемите за бизнеса - с 684 млн. евро, или 2,2%, както и тези за други финансови предприятия - с 207 млн. евро, или 3,9%. В същото време кредитите за сектор "Държавно управление" намаляват с 401 млн. евро, или 35,2%.

Делът на необслужваните кредити продължава да се свива. В края на септември брутната им стойност е 2,2 млрд. евро - с 28 млн. евро, или 1,3%, по-малко спрямо края на юни. Те представляват 2,59% от общия размер на брутните кредити и аванси при 2,65% три месеца по-рано.

След приспадане на заделените обезценки нетната стойност на необслужваните заеми е 1 млрд. евро. Тя е намаляла с 9 млн. евро, или 0,9%, за тримесечие. Делът им от общия размер на нетните кредити също се понижава - до 1,24% при 1,26% в края на юни.

Депозитите в банковата система нарастват с 2,3 млрд. евро, или 2,3%, през третото тримесечие и достигат 103,6 млрд. евро към края на септември.

Основен принос за увеличението им имат фирмените депозити, които са нараснали с 1,4 млрд. евро, или 5,3%. Спестяванията на домакинствата се увеличават с 851 млн. евро, или 1,5%, а депозитите на кредитните институции - с 333 млн. евро, или 3,3%.

Намаление има при депозитите на държавното управление - със 192 млн. евро, или 7,8%, както и при тези на други финансови предприятия - със 102 млн. евро, или 3,9%.

В същото време разходите на банките за обезценка на финансови активи достигат 382 млн. евро към края на септември. Те са със 134 млн. евро, или 54%, повече спрямо начислените за същия период на 2025 г.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.