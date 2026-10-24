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Аржентински федерален съдия прекрати наказателното разследване срещу президента Хавиер Милей и сестра му Карина във връзка със скандал, касаещ криптовалута. Според съдебните документи не са открити доказателства за измама, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

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Федералният съдия Марсело Мартинес де Джорджи разследваше ролята на Милей в популяризирането на криптовалута, чиято стойност впоследствие се срина, като проверяваше твърдения за измама при нейното пускане на пазара.

През февруари 2025 г. в публикация в социалната мрежа "Екс", Милей препоръча малко познатата криптовалута "Либра", което предизвика краткотраен скок в цената ѝ. По-късно той изтри публикацията си и отрече да има каквато и да е връзка с криптовалутата, чиято стойност скоро след това рязко спадна.

Мартинес де Джорджи посочва, че макар институционалното положение на Милей да е придало "по-голяма тежест" на пускането на криптовалутата, когато той е писал за нея в "Екс", тези обстоятелства "сами по себе си не представляват измамна схема".

По време на срива на валутата Милей заяви, че е действал добросъвестно, и обвини политическите си опоненти, че се опитват да се възползват от ситуацията.

"Не бях запознат с подробностите около проекта, а щом разбрах за тях, реших да спра да го популяризирам", заяви той.

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Според изследователи в областта на блокчейн технологиите, от пазара на въпросната криптовалута са били изтеглени средства на стойност около 99 млн. долара чрез осем дигитални портфейла, свързани със създателя на токена. Според специалистите случаят може да представлява схема, при която създателите на криптотокен привличат реални инвестиции, изкуствено повишават стойността му, след което внезапно разпродават притежаваните от тях активи.

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