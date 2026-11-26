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Народното събрание одобри на второ четене промени в Закона за акцизите и данъчните складове, внесени от Министерския съвет, с които се предвижда акциз за нови и употребявани мощни автомобили и забрана на търговията с домашна ракия, предаде БТА.

Според промените леките автомобили с максимална полезна мощност на двигателя с вътрешно горене, равна на или по-голяма от 250 kW (340 к.с.), ще се облагат с акциз в размер, определен в зависимост от мощността на двигателя. Предвидени са четири размера на акцизната ставка: за автомобили с мощност на двигателя от 250 kW до 300 kW - 500 евро; от 301 kW до 350 kW - 1500 евро; от 351 kW до 500 kW - 3000 евро; и над 500 kW - 6000 евро.

Акциз ще се дължи и от лицата, които внасят или въвеждат на територията на страната нови или употребявани леки автомобили, както и от лицата, които придобиват нови или употребявани леки автомобили, вече регистрирани на територията на България, за които не е заплатен акциз.

Задължение за плащане на акциз ще възниква и при първото последващо прехвърляне на правото на собственост върху употребяван лек автомобил, за който не е платен акциз. Това означава, че при други последващи препродажби на употребяван автомобил с платен акциз, не възниква повторно задължение за заплащането му. Акцизът няма да се прилага за изцяло електрическите превозни средства и специализираните автомобили със служебно предназначение - линейки, противопожарни автомобили и автомобили със специален режим на движение. При хибридните електрически превозни средства ще се измерва само мощността по отношение на двигателя с вътрешно горене.

Законопроектът въвежда и ограничение относно съхранението и търговията с домашна ракия. Според текстовете се забранява държането, възмездното предлагане и продажбата на домашна ракия в обекти, където се осъществява стопанска дейност, като забраната не се отнася единствено за държането на количества до 30 литра. Юридическо лице или едноличен търговец, което наруши разпоредбата се наказва с имуществена санкция в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 евро, а при повторно нарушение - не по-малко от 2000 евро.

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С промените се създава ред за реализацията в търговската мрежа на акцизни стоки, облепени с бандерол, действащ до датата на въвеждане на нов образец на бандерол, чрез определяне на законово регламентиран краен срок за продажба на акцизните стоки - тютюневи изделия и алкохолни напитки. Предложени са и мерки за повишаване на ефективността на митническия контрол и ограничаване на възможностите за отклонение от облагане с акциз, както и за актуализиране на размера на глобите и имуществените санкции, свързани с нарушения на акцизното законодателство.

След гласуването Асен Василев от "Продължаваме промяната" обясни, че е гласувал против текста за домашната ракия, но отбеляза, че все пак се е стигнало до най-малко възможната щета по тази тема. Самият факт, че въобще се занимаваме с ракията в данъчните закони и смятаме, че това по някакъв начин ще оправи бюджета на мен ми се струва безсмислено и безумно, каза той.

Десислава Танева от ГЕРБ-СДС също обясни, че е гласувала против съхранението и търговията с домашна ракия. Протестирам срещу това, че не бе взето под внимание предложението ни, с което се изключват всички хипотези за провеждане на частни събития, защото традицията на българина е да подарява собствено производство ракия за спомен, посочи тя.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.