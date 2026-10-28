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Домакинствата в Нидерландия притежават криптоактиви на стойност 3,2 млрд. евро чрез нидерландски доставчици на услуги към края на юни 2026 г. Това показват за първи път публикувани данни на централната банка на страната, съобщава БТА. Сумата се равнява на около 1,4% от общата стойност на инвестициите на домакинствата в акции, инвестиционни фондове и облигации.

Криптовалути

Почти всички отчетени криптоактиви са без покритие. Най-голям дял заема биткойнът, чиито притежания достигат 1,5 млрд. евро. На второ място е етериумът с 300 млн. евро. Стабилните монети, които са предназначени да поддържат относително постоянна стойност спрямо традиционни валути като долара или еврото, представляват под 1% от криптоактивите на домакинствата, включени в статистиката.

Новите данни дават първа представа за преките инвестиции в криптоактиви, държани чрез компании, регистрирани в Нидерландия. Тези доставчици предлагат услуги за съхранение и управление на криптоактиви, управление на портфейли и търговия с дигитални валути. Сред тях са "Битваво" (Bitvavo), "Коинмерс" (Coinmerce) и "Блокс" (Blox).

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Обхватът на статистиката обаче е ограничен. В нея не са включени криптоактивите, държани при чуждестранни доставчици, както и тези, които инвеститорите съхраняват самостоятелно в хардуерни или софтуерни портфейли. Не се отчитат и непреките инвестиции в криптоактиви, за които централната банка вече публикува отделни данни.

 

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