Нидерландия издигна кандидат за президент на ЕЦБ
Бившият управител на централната банка на страната е сред основните претенденти за наследник на Кристин Лагард, заедно с испанеца Пабло Ернандес де Кос
Нидерландия номинира бившия управител на централната си банка Клаас Кнот за следващ президент на Европейската централна банка (ЕЦБ). Той е сред основните кандидати за поста заедно с бившия ръководител на Испанската централна банка и настоящ президент на Банката за международни разплащания Пабло Ернандес де Кос, съобщи Ройтерс.
Държавите от еврозоната трябва да представят кандидатурите си до 6 ноември. Финансовите министри ще обсъдят номинациите на заседанието на Еврогрупата на 9 ноември.
Настоящият президент на ЕЦБ Кристин Лагард обяви миналия четвъртък, че ще напусне поста на 7 февруари 2027 г. - преди края на мандата си през октомври същата година. Тя обясни решението си с желанието да има повече свобода да се изказва по теми извън паричната политика.
Изборът на нов президент е част от по-мащабна промяна в ръководството на ЕЦБ, която ще засегне 3 от общо 6-те места в Изпълнителния съвет. Вече са започнали и процедурите за избор на наследници на Изабел Шнабел, която отговаря за пазарите, и на главния икономист Филип Лейн.
Шнабел ще напусне в началото на януари, около година преди изтичането на 8-годишния ѝ мандат. Еврогрупата удължи до 27 ноември срока за номиниране на неин наследник. Мандатът на Лейн изтича през май.
Очаква се европейските лидери да обсъдят назначенията на срещата си в Брюксел на 26 и 27 ноември. Две седмици по-рано те ще проведат и неформална среща.
Според информация на Блумбърг Кнот и Ернандес де Кос са търсили подкрепа от европейските правителства през последните месеци. Сред ключовите фигури за изхода от надпреварата вероятно ще бъдат германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон. Мерц вече се е срещал и с двамата кандидати.