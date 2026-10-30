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Binance, най-голямата борса за криптовалути в света, обяви, че са засегнати средства на стойност 6,3 милиарда долара при събитие, което се описва като най-голямата хакерска атака в криптосвета до момента. Стойността на дигиталните активи рязко спадна, съобщи bloombergtv.

"Очакваните общи щети възлизат на около 6,3 милиарда долара", заявиха от Binance в публикация в платформата X. "Работим съвместно с партньори в блокчейн пространството за блокиране на засегнатите активи, като до момента са замразени средства на стойност около 3 милиарда долара."

Binance временно спря всички депозити и тегления. От борсата увериха, че ще покрият всички загуби и че "средствата на потребителите са в безопасност".

Компанията за блокчейн анализи TRM Labs заяви, че зад кражбата стои Северна Корея, като я нарече "най-голямата кражба на криптовалута, регистрирана досега".

"Въз основа на солидни данни, събрани както в блокчейн мрежите, така и извън тях, TRM приписва атаката на TraderTraitor - елитното хакерско звено на Северна Корея", посочват от компанията. "Правим това заключение с висока степен на увереност."

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Досега най-голямата публично известна хакерска атака срещу криптоплатформа беше тази срещу борсата Bybit през февруари 2025 г., при която нападателите откраднаха токени на стойност близо 1,5 милиарда долара. За привържениците на криптовалутите, които се радваха на двумесечно възстановяване на цените, инцидентът с Binance представлява потенциален сериозен удар.

Печално известни случаи на кражби и измами при вече фалирали криптогиганти, като FTX и Mt. Gox, проправиха пътя към продължителни периоди на спад на пазара. Това са рани, които индустрията се опитва да остави в миналото, навлизайки в обещаната от американския президент Доналд Тръмп нова ера на регулаторна яснота за криптовалутите.

Биткойн поевтиня с 3% в края на американската сесия и с още 3% по време на търговията в Азия, падайки под 77 000 долара - най-ниското му ниво от септември насам. Спад се наблюдава и при други криптовалути.

"Слуховете за хакерска атака срещу Binance определено свалят цените на активите", коментира Фредрик Колинс, главен изпълнителен директор и съосновател на платформата за криптоданни Velo Data. "Binance е толкова мащабен играч в криптосвета, че всеки удар по доверието в борсата е удар по доверието в цялата индустрия - особено на фона на нарастващите опасения, породени от кибервъзможностите на изкуствения интелект."

През 2018 г. Binance създаде спешен застрахователен и резервен фонд, наречен Secure Asset Fund for Users (SAFU), който според борсата служи като предпазна мрежа за клиентите в "екстремни ситуации". От Binance заявиха през 2024 г., че фондът обикновено поддържа наличност от около 1 милиард долара, макар че в миналото размерът му е варирал в зависимост от пазарните движения.

Двата най-големи емитента на стейбълкойни (стабилни монети) заявиха, че са предприели стъпки за замразяване на липсващи активи. Паоло Ардоино, главен изпълнителен директор на Tether, съобщи в публикация в платформата X, че компанията е замразила над 1,5 милиарда долара от своя стейбълкойн "във връзка с потенциален хакерски пробив в борсата Binance". Джеръми Алер, който ръководи Circle Internet Group Inc., заяви, че 800 милиона долара от техния актив са били замразени на фона на "съобщения за потенциална атака, засягаща Binance".

Настроенията на пазара вече бяха нестабилни след поредица от инциденти, свързани със сигурността в криптосферата. През последните месеци стотици милиони долари бяха източени от борсата Bitget, а манипулации, свързани с устройствата на Ledger, също доведоха до загуби за милиони долари.

"Нападателите действат с безпрецедентна скорост и мащаб", но "инструментите за проследяване и разследване работят със същата скорост", отбелязва Ари Редборд, глобален ръководител по политиките в компанията за блокчейн анализи TRM Labs. "Емитентите на стейбълкойни замразяват средствата в рамките на часове. Разследващите проследяват движението на активите между различните блокчейн мрежи в реално време."

Търговците вече се подготвяха за по-висока волатилност на криптопазара тази седмица, тъй като в петък изтичат опции на стойност 11 милиарда долара. Това се случва броени дни преди междинните избори в САЩ следващата седмица, при които демократите биха могли да си върнат контрола над едната или двете камари на Конгреса - сценарий, който може да доведе до по-строг регулаторен надзор върху индустрията.

Кражбите от борси и злоупотребите са постоянен съпътстващ елемент от почти двудесетилетното развитие на криптосектора; най-известният пример за това е крахът на борсата FTX, управлявана от Сам Банкман-Фрийд, през ноември 2022 г. Един от най-печално известните хакерски инциденти е атаката срещу базираната в Япония биткойн борса Mt. Gox през 2011 г. С течение на времето хакерите успяват да откраднат токени, чиято стойност по текущи пазарни цени възлиза на милиарди долари. В крайна сметка Mt. Gox фалира.

"Това нанася огромни щети на криптосектора, предвид постоянните успешни хакерски атаки в тази сфера", коментира Тиан Дзън, главен изпълнителен директор на крипто хедж фонда Third Eye. "Фактът, че подобни пробиви продължават да се случват, прави ситуацията опасна - особено в епоха, в която на всеки две седмици се появяват нови и все по-мощни модели на изкуствен интелект."

Инцидентът с Binance се случи в същия ден, в който платформата за договори, базирани на събития - Polymarket - спря търговията на международната си борса за един час, след като обяви, че софтуерен доставчик от трета страна е станал обект на пробив в сигурността. Според публикация в X на платформата за блокчейн анализи Bubblemaps, от сметките на над 700 потребители на Polymarket са били източени средства на обща стойност 2,7 милиона долара. Говорител на компанията отказа коментар относно посочените суми.

Неотдавнашните пробиви в сигурността не засягат единствено криптокомпаниите. Южнокорейската фирма Daishin Securities съобщи тази седмица за изтичане на данни, засегнало около 38 000 клиенти, а Mirae Asset Global Investments докладва за хакерска атака, предаде агенция Yonhap. В Япония пък във вторник хакери заплашиха да разпространят данни на търговци, използващи облачна услуга на GMO Internet Group за валутна търговия.

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