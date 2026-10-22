Норвежкият фонд отчете отрицателна доходност от облигациите заради нарастващите лихви, докато инвестициите в акции донесоха минимална печалба

1527 Снимка: Istock photo/getty images

Норвежкият държавен инвестиционен фонд, най-големият суверенен фонд в света, отчете загуба от близо 30 млрд. долара през третото тримесечие заради повишаването на лихвените проценти, което понижи доходността на инвестициите му в облигации, предаде CNBC.

"Норгес Банк Инвестмънт Мениджмънт", който управлява активи за 2,3 трлн. долара, съобщи, че счетоводната доходност на портфейла за периода е отрицателна в размер на 278 млрд. норвежки крони, или 29,7 млрд. долара. Около 70% от портфейла на фонда с инвестиции с фиксирана доходност е разпределен в държавни облигации, а останалата част е вложена в корпоративен дълг.

Третото тримесечие беше белязано от масови разпродажби на световните облигационни пазари. Доходността по държавните ценни книжа се повиши рязко, след като водещи централни банки, сред които и Федералният резерв на САЩ, започнаха цикли на повишаване на лихвите. Допълнително влияние оказаха опасенията за инфлацията и нивата на държавния дълг.

Инвестициите на фонда в облигации отчетоха отрицателна доходност от 3,5%, което е сред основните причини за общия спад на портфейла. "Доходността на фонда беше близо до нулата, но завърши леко на отрицателна територия, тъй като повишаването на лихвените проценти доведе до по-слаби резултати при инвестициите ни с фиксирана доходност", заяви заместник-изпълнителният директор на NBIM Тронд Гранде.

Какво движи бизнеса днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Облигациите представляват малко над една четвърт от целия портфейл на фонда. NBIM има инвестиции в 1664 облигации в 51 държави. През миналия месец фондът обяви намерение да намали вложенията си в американски държавни облигации като част от по-широк план за ограничаване на инвестициите в държавен дълг. Акциите формират 72% от инвестициите на норвежкия фонд и са осигурили доходност от 0,5% през третото тримесечие.

Фондът притежава малки дялове в около 7100 компании в повечето държави по света. С инвестиции в 1,5% от всички публично търгувани компании в глобален мащаб той е най-големият самостоятелен инвеститор в света.

През трите месеца до края на септември фондовите пазари бяха нестабилни. Основните борсови индекси на Уолстрийт приключиха тримесечието с разнопосочни резултати. Широкият индекс S&P 500 нарасна с 2,03%, индустриалният Dow Jones Industrial Average се понижи с 1,9%, а технологично ориентираният Nasdaq Composite се повиши с 2,2%. Средната промяна на трите индекса е едва 0,6%, което показва забавяне на ралито след двуцифрените ръстове през предходното тримесечие.

NBIM е акционер в най-големите американски компании. Сред водещите му инвестиции е дял в производителя на чипове "Енвидиа" (Nvidia) на стойност 65,4 млрд. долара, както и участия в "Епъл" (Apple), "Алфабет" (Alphabet) и "Майкрософт" (Microsoft).

Значителните му дялове в големи международни компании дават на фонда влияние както при гласуването на корпоративни решения, така и върху инвестиционните тенденции. "Доходността от акциите също беше близо до нулата, но имаше големи разлики между отделните сектори. Енергийните компании отчетоха най-силен ръст, докато чувствителните към лихвените проценти сектори, като комуналните услуги и недвижимите имоти, се понижиха", посочи Гранде.

Енергийните акции бяха подкрепени от рязкото поскъпване на петрола през третото тримесечие на фона на продължаващата война между САЩ и Иран. Фондът има дялове в големи енергийни компании, сред които "Ексон Мобил" (Exxon Mobil), "Шел" (Shell) и "Шеврон" (Chevron). През лятото главният изпълнителен директор на NBIM Николай Танген предупреди в интервю за Си Ен Би Си, че инвеститорите не трябва да очакват продължаване на силните борсови печалби от първата половина на годината. "Със сигурност не бива да очакваме същата доходност занапред като тази, която видяхме през последните 6 месеца", заяви тогава той.

През първото полугодие фондът постигна доходност от 12,95% и рекордна печалба от близо 185 млрд. долара. Освен в акции и облигации той инвестира в недвижими имоти и инфраструктура за възобновяема енергия, които през третото тримесечие са донесли съответно 0,4% и 7,5% доходност. Норвегия създава държавния си инвестиционен фонд през 1998 г., за да инвестира приходите от петролната индустрия и да управлява дългосрочно богатството на страната.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.