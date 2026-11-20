Тиражът е ограничен до 500 екземпляра, всеки с индивидуален номер

3098 Източник: БНБ

Възпоменателен сребърен медал по повод завръщането на тленните останки на цар Самуил в България издаде Монетният двор на Българската народна банка. Колекционерската серия е ограничена до 500 броя, като всеки медал има индивидуален номер, нанесен върху канта, съобщиха от дружеството.

Емисията е посветена на историческото събитие от 3 октомври 2026 г., когато останките на средновековния български владетел бяха посрещнати с държавна церемония и 21 артилерийски салюта, след което бяха положени в базиликата "Света София" в София.

Медалът е изработен от 1 тройунция чисто сребро с проба 999,9. Той е с матово покритие, висок релеф и детайлна изработка. Благородна патина придава на повърхността състарен вид и подчертава изображенията.

На лицевата страна е представен авторски образ на цар Самуил, заедно с герба на рода Комитопули и базиликата "Свети Ахил". На обратната страна е изобразена базиликата "Света София".

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Монетният двор, който е изцяло собственост на БНБ, посочва, че гарантира обявения максимален тираж от 500 екземпляра. От дружеството определят медала като знак на почит към паметта на владетеля и неговия принос за българската държавност.

Желаещите да закупят медала могат да се свържат с търговския отдел на Монетния двор на телефон 02/807 18 67 или на имейл [email protected]. Поръчки се приемат и чрез електронния магазин на www.mint.bg, като колекционерите могат да изберат предпочитан номер.

Тленните останки на цар Самуил бяха върнати в България в изпълнение на споразумение с Гърция, по силата на което страната ни предаде 48 църковни реликви. Останките на владетеля са открити през 1969 г. от гръцкия археолог проф. Николаос Муцопулос в базиликата "Свети Ахил" на остров в Малкото Преспанско езеро.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.