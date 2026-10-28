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Министерството на финансите ще предложи за продажба 10-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) за 100 млн. евро на вътрешния пазар. Аукционът е насрочен за 9 ноември, става известно от съобщение на Българската народна банка (БНБ).

Това ще бъде 13-ият аукцион за набиране на нов дълг на вътрешния пазар през 2026 г. Паралелно с това България привлече средства и от международните капиталови пазари чрез две емисии облигации през юли и септември, припомня БТА.

Общият размер на новия държавен дълг, поет от началото на годината, достига 6,5 млрд. евро. От тях 4,75 млрд. евро са привлечени на международните пазари, а 1,755 млрд. евро - чрез емисии на вътрешния пазар. За сравнение, падежиращият държавен дълг през тази година е в размер на 1,41 млрд. евро. Тези средства са били набрани в условията на удължителен закон за бюджета и служебно правителство.

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Според Закона за държавния бюджет за 2026 г. максималният размер на новия държавен дълг, който страната може да поеме през годината, е 10,1 млрд. евро. В тази сума е включено и заемно финансиране до 3,261 млрд. евро по европейския инструмент "Мерки за сигурността на Европа" (SAFE), предназначен за укрепване на отбранителната индустрия.

Очаква се държавният дълг да достигне 37,7 млрд. евро в края на годината, което се равнява на 30,1% от брутния вътрешен продукт (БВП). През 2025 г. България пое около 8,9 млрд. евро нов дълг чрез емисии на държавни ценни книжа на вътрешния и международните пазари.

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