Рискован бизнес с Колумбия, връзки със сексуалния престъпник Джефри Епстийн, с Тръмп и руски олигарси, съмнителни трансакции и лов на богати клиенти - какво става ясно от изтеклите поверителни документи

4419 Снимка: Getty Images

След анексията на Крим през 2014 година както вътрешните експерти на "Дойче банк", така и външни одитори предупреждават най-голямата банка на Германия за сериозните рискове пред нея, ако продължи бизнеса си в Русия. Въпреки това тя продължава да обслужва състоятелни клиенти от Руската федерация и да извършва сделки с компании, свързани с руски олигарси. Това разкрива журналистическото разследване "Inside Deutsche Bank", дело на над 200 журналисти от цял свят.

Как се слага началото

През 2025 година двама информатори предоставят поверителни данни на индийския журналист Джози Джозеф и на южноафриканската журналистка Хадидже Шарифе, които след това ги споделят с повече от 50 медии от целия свят. Международното разследване е координирано от южноафриканската нетърговска организация Barracuda Media с техническата поддръжка на берлинския Център за данни и разследвания DARC.

Журналистите са анализирали около 15 милиона поверителни документа на банката във Франкфурт, отнасящи се до нейната дейност от началото на 2010-те години - това е най-голямото изтичане на банкова информация до днес. Става дума за над девет милиона мейла, както и за отчети, презентации, списъци с клиенти и т.н.

Германската обществена медия ZDF, също участвала в разследването, отбелязва, че то е показало как в най-голямата германска банка вътрешните предупреждения нееднократно са били игнорирани - "заради продължаването на съмнителни сделки или привличане на нови клиенти". Списание "Шпигел" пише, че в името на печалбата при работата с влиятелни и заможни клиенти изискванията на законодателството за проверка на тези клиенти не са били спазвани достатъчно, вътрешният контрол е бил пренебрегван.

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Бизнес в Русия въпреки предупрежденията

От данните, с които разполага "Шпигел", става ясно, че до самото начало на пълномащабната война на Русия срещу Украйна банката е планирала да разширява бизнеса си в Русия.

Още през декември 2020 година, наскоро след отравянето на руския опозиционер Алексей Навални, експертите на банката, отговарящи за Русия, са представили обзор, изреждащ огромните възможности, предлагани от Москва. Списъкът е включвал 200 най-богати руснаци, разглеждани като потенциални клиенти. Много от тези имена са фигурирали и в доклад на американското министерство на финансите от 2018 година, известен като "Списъкът на Путин" - водещи руски чиновници и едри бизнесмени, от които на западните банки се препоръчва да се държат на дистанция.

"Inside Deutsche Bank" разкрива връзки на германската банка с руската нефтохимическа компания "Сибур", в която акционери са санкционираният приятел на президента Путин - Генадий Тимченко, както и Кирил Шамалов, когото медиите наричат "бивш зет на Путин". Австрийският "Дер Щандарт" пише по повод отношенията със "Сибур", че според поверителни документи те са донесли на "Дойче банк" в периода 2016 - 2021 година доходи от около 15 милиона евро.

Репутационни рискове

След началото на войната срещу Украйна американските власти са искали от германската банка информация за връзките с руски клиенти, спрямо които са наложени санкции. Но банката, по сведения на разследващите, скрива част от тази информация, позовавайки се включително на законите за банковата тайна, действащи в Швейцария и Люксембург - "Дойче банк" започва да прехвърля във филиалите си там едрите клиенти, свързани с Русия, още от 2018 година, твърдят журналистите. Според тях изглежда, че е укрита и информация за някои активи на Олег Дерипаска, който - както показват изтеклите данни, е бил начело на списъка с клиенти, опасни за имиджа на "Дойче банк", който е бил съставен още през 2014 година от вътрешна комисия на банката по управление на репутационните рискове.

Като друг пример за съмнителен бизнес са посочени делата на банката в Колумбия. През 2019 година, вече знаейки, че тази страна е произвела около 70 процента от целия потребяван кокаин, "Дойче банк" е обработила трансакции на стойност над 20 милиарда евро, без предварително да подаде в Германия съответните отчети за противодействие на прането на пари.

Подозрителни трансакции с фирма на Тръмп

Поверителните документи на "Дойче банк", проучени от участниците в проекта "Inside Deutsche Bank", свидителстват, че банката е извършила подозрителни трансакции, свързани с компанията DT Marks Baku LLC, използвана за проекта на американския президент Доналд Тръмп в столицата на Азербайджан. Материалите от разследването показват, че общият обем на подозрителните операции надхвърля три милиона долара, като "Дойче банк" е съобщила за тях на американските власти още през 2014 година, но не е успяла да установи нито защо са били превеждани парите, нито какво свързва изпращача с получателя.

Документите поставят под съмнение и предишни заявления на банката - като например това, че през 2018 година в рамките на вътрешна проверка "Дойче банк" стига до извода, че не са ѝ известни банкови връзки между Тръмп и Русия. Публикуваните материали обаче показват, че финансовата институция е разполагала със сведения за подозрителни плащания към свързаната с Тръмп комапния, чийто произход е бил свързан със структури от Русия и други държави от бившия СССР.

Връзките на банката с Джефри Епстийн

Разследването разкрива и повече информация за връзките на банката с покойния американски финансист Джефри Епстийн, осъден за сексуални връзки с малолетни и търговия с хора. От "Inside Deutsche Bank" става ясно, че е имало трансакции, смятани от банката за подозрителни - на обща сума от почти 600 милиона долара, т.е. почти двойно повече от сумата, известна от по-рано.

Епстийн е бил клиент на "Дойче банк" повече от пет години - от 2013-а, когато вече е бил съден за сексуални престъпления спрямо непълнолетни. А сметките му са били закрити едва през юли 2019 година - скоро след неговия арест. За целия период "Дойче банк" му е изпратила 21 съобщения за наличие на подозрения в пране на пари, отнасящи се до 3000 трансакции.

Реакциите на банката след изтичането на документите

След публикацията на проекта "Inside Deutsche Bank" от финансовата институция заявиха, че изнесените от медиите събития са се случили преди няколко години, а оттогава банката е претърпяла "фундаментална трансформация". Между 2019 и 2025 година в системата за вътрешен контрол са били инвестирани седем милиарда евро, било е засилено управлението на рисковете и корпоративната култура е била коренно променена. На 17 ноември обаче акциите на "Дойче банк" паднаха с 4,5 процента - най-голямото обезценяване от април 2025 година насам.

В следващите дни се очакват още статии за дейността на "Дойче банк" на базата на изтекли данни, които ще бъдат посветени на предполагаемите тайни плащания на управляващото семейство на Катар и възможни нарушения на изискванията за борба срещу прането на пари.

Материалът е публикуван в DW>>>

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