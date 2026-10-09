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Комисията за защита на потребителите (КЗП) започва от 9 октомври проверки във всички банки в страната за необосновано повишаване на таксите. Очаква се резултатите да бъдат обявени през последната седмица на октомври, съощават от регулатора.

Инспекторите ще изискат информация за размера на банковите такси и промените в тях от 1 януари 2025 г. до момента. Ако установят увеличение, банките ще трябва да представят икономическа обосновка за него.

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Проверките ще обхванат тарифите за най-често използваните банкови услуги. Сред тях са откриването и поддържането на разплащателни сметки, внасянето и тегленето на пари в брой на банкомат и в банков клон, банковите преводи, както и таксите за дебитни и кредитни карти.

КЗП ще проверява и месечните такси по различните пакетни планове, които банките предлагат на клиентите си.

Потребителите могат да подават сигнали и жалби на горещата телефонна линия на комисията - 0700 111 22. Приемната в София се намира на ул. "Врабча" № 1, на партерния етаж, и работи от 9:00 до 17:30 ч., напомнят от регулатора.

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