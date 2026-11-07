Ръководителката на МВФ предупреди, че евентуално забавяне на инвестиционния бум в изкуствения интелект може да засили нестабилността на финансовите пазари и да затрудни централните банки в борбата с инфлацията

1151 Снимка: БТА

Централните банкери по света ще трябва да вземат предвид евентуално забавяне на икономически растеж, който е тласкан от изкуствения интелект, когато преценяват необходимите мерки в борбата с инфлацията. Това заяви управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева, цитирана от Ройтерс и БТА.

По време в събитие в централата на МВФ във Вашингтон, състояло се снощи, Георгиева отбеляза, че опасенията относно зависимостта от инвестиционния бум в областта на изкуствения интелект и високите пазарни оценки на активите оказват въздействие върху пазарите по света.

Ситуацията е нестабилна и и това вероятно ще продължи и занапред, предупреди ръководителката на МВФ.

По думите ѝ нестабилността ще затрудни работата на централните банки в момент, когато рисковете за ценовата стабилност нарастват.

Рязкото понижение на цените на акциите на технологични компании в четвъртък се отрази негативно на пазарите, особено в САЩ, на фона на опасения, че победата на Демократическата партия на междинните избори в САЩ ще доведе до засилен регулаторен контрол върху изкуствения интелект и ще забави изграждането на центрове за данни, което насочи инвеститорите към облигациите с по-сигурна възвръщаемост, припомня Ройтерс.

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Политическата несигурност се отразява на търговията с акции на компании, свързани с изкуствения интелект, която и без това е помрачена основа заради опасенията относно възвръщаемостта на огромните инвестиции в инфраструктура, необходима за изчисления. Резките спадове на борсите разтревожиха както индивидуалните инвеститори, така и хедж фондовете.

Кристалина Георгиева заяви, че инвестиционният бум в областта на изкуствения интелект стимулира икономическия растеж в някои страни и помага да се компенсира шока в предлагането на петрол, предизвикан от войната в Близкия изток. Тези инвестиции обаче засилват инфлационния натиск и опасенията за финансовата стабилност.

Миналия месец МВФ предупреди за значителни рискове за икономическия растеж и финансовата стабилност, свързани с евентуален край на инвестиционния бум в изкуствен интелект, наред с други фактори, включително продължителна война в Близкия изток.

Фондът посочи, че рязък спад на инвестициите в ИИ може да доведе до значително понижение на цените на активите и в крайна сметка до намаляване на световния брутен вътрешен продукт (БВП) с 1,1 процента до 2028 г., както и икономическото производство на САЩ с 1,8 процента.

Георгиева не акцентира върху тази песимистична прогноза, но призна, че напоследък се наблюдава пазарна нестабилност.

"Ако има забавяне на импулса за растеж, задвижван от изкуствения интелект, това ще трябва да бъде отчетено, когато централните банки преценяват необходимите мерки в борбата с упоритата инфлация", заяви Кристалина Георгиева.

От Демократическата партия в САЩ планират да внесат поредица от нови законодателни инициативи, насочени към системите с изкуствен интелект и изграждането на центрове за данни, след като поемат контрола над Конгреса през януари, съобщи вчера Ройтерс, позовавайки се на сътрудници на конгресмени и активисти.

Това би представлявало рязка промяна спрямо досегашната политика на Конгреса, в който законодателите се съсредоточиха основно върху насърчаването на развитието на изкуствения интелект и отказаха да приемат законодателство, ограничаващо технологията.

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