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Управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева обяви снощи, че заместник управляващият директор Бо Ли ще напусне МВФ на 30 ноември тази година, в края на своя мандат, и че Мин Ляо, понастоящем заместник-министър на финансите на Китай, е предложен за негов приемник на поста в МВФ, считано от 1 декември, съобщи сайтът на МФВ.

"Откакто се присъедини към МВФ през август 2021 г., Бо има изключително присъствие в нашия висш ръководен екип и е скъп приятел за мнозина от нас. Той помогна на Фонда да премине през някои от най-бурните години за световната икономика със спокойна преценка, излъчваща интелект сериозност и смиреност, които хората в цялата институция дълбоко ценят", каза Георгиева.

"Бо оставя трайна следа във Фонда и много ще ни липсва. Лично аз съм му много благодарна за неговите мъдри съвети и за отдадеността му към Фонда и нашите членове", добави тя.

Обявявайки предложеното назначаване на Ляо, тя каза: "Мин е високоуважаван политик с повече от три десетилетия опит в банковото дело, финансовото регулиране и макроикономическото управление. Той е бил тясно ангажиран с глобалната макроикономическа координация, както и с двустранното и многостранното сътрудничество във финансовата и търговската сфера. Опитът му в зоната на сечението на вътрешните реформи и на международното икономическо сътрудничество ще бъде огромен актив за Фонда и за нашите членове."

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