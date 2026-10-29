Кристалина Георгиева обяви смяната на свой заместник
Бо Ли ще напусне Международния валутен фонд на 30 ноември
Управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева обяви снощи, че заместник управляващият директор Бо Ли ще напусне МВФ на 30 ноември тази година, в края на своя мандат, и че Мин Ляо, понастоящем заместник-министър на финансите на Китай, е предложен за негов приемник на поста в МВФ, считано от 1 декември, съобщи сайтът на МФВ.
"Откакто се присъедини към МВФ през август 2021 г., Бо има изключително присъствие в нашия висш ръководен екип и е скъп приятел за мнозина от нас. Той помогна на Фонда да премине през някои от най-бурните години за световната икономика със спокойна преценка, излъчваща интелект сериозност и смиреност, които хората в цялата институция дълбоко ценят", каза Георгиева.
"Бо оставя трайна следа във Фонда и много ще ни липсва. Лично аз съм му много благодарна за неговите мъдри съвети и за отдадеността му към Фонда и нашите членове", добави тя.
Обявявайки предложеното назначаване на Ляо, тя каза: "Мин е високоуважаван политик с повече от три десетилетия опит в банковото дело, финансовото регулиране и макроикономическото управление. Той е бил тясно ангажиран с глобалната макроикономическа координация, както и с двустранното и многостранното сътрудничество във финансовата и търговската сфера. Опитът му в зоната на сечението на вътрешните реформи и на международното икономическо сътрудничество ще бъде огромен актив за Фонда и за нашите членове."