Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева обяви снощи, че заместник управляващият директор Бо Ли ще напусне МВФ на 30 ноември тази година, в края на своя мандат, и че Мин Ляо, понастоящем заместник-министър на финансите на Китай, е предложен за негов приемник на поста в МВФ, считано от 1 декември, съобщи сайтът на МФВ.

"Откакто се присъедини към МВФ през август 2021 г., Бо има изключително присъствие в нашия висш ръководен екип и е скъп приятел за мнозина от нас. Той помогна на Фонда да премине през някои от най-бурните години за световната икономика със спокойна преценка, излъчваща интелект сериозност и смиреност, които хората в цялата институция дълбоко ценят", каза Георгиева.

"Бо оставя трайна следа във Фонда и много ще ни липсва. Лично аз съм му много благодарна за неговите мъдри съвети и за отдадеността му към Фонда и нашите членове", добави тя.

Кристалина Георгиева: САЩ трябва да спестяват повече, Китай да харчи, Европа - да инвестира
Виж още Кристалина Георгиева: САЩ трябва да спестяват повече, Китай да харчи, Европа - да инвестира

Обявявайки предложеното назначаване на Ляо, тя каза: "Мин е високоуважаван политик с повече от три десетилетия опит в банковото дело, финансовото регулиране и макроикономическото управление. Той е бил тясно ангажиран с глобалната макроикономическа координация, както и с двустранното и многостранното сътрудничество във финансовата и търговската сфера. Опитът му в зоната на сечението на вътрешните реформи и на международното икономическо сътрудничество ще бъде огромен актив за Фонда и за нашите членове."

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Вижте момента на атаката с морски дрон срещу контейнеровоза CONTSHIP JET (видео) Днес
Вижте момента на атаката с морски дрон срещу контейнеровоза CONTSHIP JET (видео)
34148
Може да загубим "Евровизия", ако ескалацията в Черно море продължи Лайф
Може да загубим "Евровизия", ако ескалацията в Черно море продължи
28492
Най-големият стадион в света: Бетонният гигант, чието сърце не спира да тупти (Снимки) Корнер
Най-големият стадион в света: Бетонният гигант, чието сърце не спира да тупти (Снимки)
21604
Ново откритие може да обясни как се разпространява ракът IT
Ново откритие може да обясни как се разпространява ракът
815
Умира на 39 там, където среща последната си "забранена" любов Impressio
Умира на 39 там, където среща последната си "забранена" любов
10943
Когато историята проговори: Емилия Милчева за паметта, която отказва да остане "Без име" URBN
Когато историята проговори: Емилия Милчева за паметта, която отказва да остане "Без име"
3638
Последната разделена столица на света Trip
Последната разделена столица на света
8432
Как да подредим хладилника, за да запазим храната свежа по-дълго Вкусотии
Как да подредим хладилника, за да запазим храната свежа по-дълго
1146
Родените през тези 5 месеца се справят най-добре в кризисни ситуации Zodiac
Родените през тези 5 месеца се справят най-добре в кризисни ситуации
2684
От -7°C до +25°C ни очакват през ноември Времето
От -7°C до +25°C ни очакват през ноември
3829