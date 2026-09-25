Жилищните заеми в България са се увеличили с 25,2% за година, а потребителските кредити - с 15,9%, показват данните на БНБ и ЕЦБ

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Кредитите за домакинствата в България продължават да растат с много по-бързи темпове от тези в еврозоната. През август заемите за домакинствата у нас са се увеличили с 20,8% спрямо същия месец на миналата година и са достигнали 32,637 млрд. евро. За сравнение, коригираните кредити за домакинствата в еврозоната са нараснали с 3,1%, показват публикувани днес данни на БНБ и ЕЦБ.

Темпът на кредитиране на българските домакинства остава непроменен спрямо юли. Най-силен е ръстът при жилищните кредити, които вече достигат 19,328 млрд. евро. Те са се увеличили с 25,2% за година, макар че темпът леко се е забавил спрямо 25,7% през юли.

Потребителските кредити също продължават да нарастват. През август те са достигнали 12,286 млрд. евро, което е увеличение от 15,9% на годишна основа. Месец по-рано ръстът им беше 15,4%. При кредитите за работодатели и самонаети лица тенденцията е обратна. Те са намалели с 8,1% за година до 255,7 млн. евро, пише БТА.

Бизнес кредитирането също се ускорява

Кредитите за нефинансовите предприятия в България също нарастват по-бързо. В края на август отпуснатите на бизнеса средства са 29,256 млрд. евро, или с 13,7% повече спрямо август 2025 г. През юли годишният ръст беше 13%.

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Общият размер на кредитите за неправителствения сектор - домакинства и бизнес според класификацията на БНБ - достига 66,994 млрд. евро. Това е увеличение от 16,7% за година при 16,5% ръст през юли.

Данните показват, че кредитната активност в България остава значително по-висока от тази в еврозоната. При домакинствата разликата е особено голяма - 20,8% годишен ръст у нас срещу 3,1% в еврозоната.

Спестяванията също продължават да растат

Наред с кредитите се увеличават и депозитите. В края на август депозитите на неправителствения сектор в България достигат 87,696 млрд. евро, което е ръст от 15,4% за година.

Спестяванията на домакинствата и обслужващите ги нетърговски организации са 57,191 млрд. евро. Те са нараснали със 17,2% спрямо август 2025 г., но темпът леко се е забавил спрямо 17,8% през юли.

При депозитите на нефинансовите предприятия се наблюдава обратната тенденция - растежът се ускорява. Средствата на бизнеса в банките са достигнали 28,347 млрд. евро, като са се увеличили с 12,7% на годишна основа. През юли ръстът беше 10,8%.

В еврозоната кредитите растат много по-бавно

В еврозоната коригираните кредити за домакинствата са се увеличили с 3,1% на годишна основа през август, колкото и през юли. Жилищните кредити също са нараснали с 3,1%. При потребителските заеми обаче има леко забавяне - до 5% спрямо 5,1% през юли.

Кредитите за нефинансовите предприятия в еврозоната са се увеличили с 4,2% за година при 4,4% месец по-рано. Общото кредитиране на частния сектор е ускорило ръста си до 4,3% спрямо 4,1% през юли.

Августовските данни обхващат период, в който още не е влязло в сила последното решение на ЕЦБ за лихвите. На 10 септември Европейската централна банка повиши трите си основни лихвени процента с по 25 базисни пункта. Така лихвата по депозитното улеснение, която е основният ориентир за посоката на паричната политика, достигна 2,5%.

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