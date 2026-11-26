Жилищните заеми вече са 20 млрд. евро, а общият размер на депозитите в банковата система надхвърля 88 млрд. евро

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Кредитите за домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (НТООД), достигат 33,635 млрд. евро в края на октомври. Това е увеличение с 20,5% спрямо същия месец на 2025 г., показват данните на Българската народна банка (БНБ).

Основен принос за растежа имат жилищните заеми. В края на октомври те възлизат на 20 млрд. евро, като се увеличават с 24,1% на годишна база. Потребителските кредити достигат 12,589 млрд. евро, което е с 16,3% повече спрямо октомври миналата година.

Другите кредити, в които влизат и средствата за сдружения на собствениците по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, нарастват с 9,7% до 293,9 млн. евро.

За разлика от тях заемите за работодатели и самонаети лица намаляват с 4% на годишна база и в края на октомври са 254,9 млн. евро.

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Кредитирането на бизнеса също продължава да се увеличава. Заемите за нефинансовите предприятия достигат 29,436 млрд. евро, което представлява годишен ръст от 11,1%. При финансовите предприятия кредитите са 5,216 млрд. евро, или с 9,6% повече спрямо октомври 2025 г.

Общият размер на кредитите за неправителствения сектор - домакинства, нетърговски организации и финансови и нефинансови предприятия - достига 68,287 млрд. евро в края на октомври. Увеличението на годишна база е 15,4%. Тази сума се равнява на 53,2% от брутния вътрешен продукт (БВП).

Депозитите също продължават да растат. Спестяванията на домакинствата и НТООД в банките достигат 57,799 млрд. евро в края на октомври. За година те са се увеличили с 15,4%.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.