Най-голямата криптоборса в света отново приема транзакции след хакерската атака за 6,3 млрд. долара, за която е обвинена Северна Корея.

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Клиенти на най-голямата криптовалутна борса в света - Binance, са изтеглили активи за 3,6 млрд. долара, след като платформата възобнови работа в неделя след хакерска атака, смятана за най-голямата в историята, предаде BBC.

Борсата временно спря всички транзакции след пробива, при който бяха засегнати дигитални активи на стойност 6,3 млрд. долара. Големи организации, сред които Федералното бюро за разследване на САЩ (ФБР), обвиниха Северна Корея за кибератаката. От Binance съобщиха, че са възстановили около 95% от откраднатите при пробива активи, но осигуряването на останалата част може да отнеме повече време. Компанията неколкократно заяви, че ще покрие всички загуби, свързани с атаката. В публикация в социалната мрежа Екс борсата посочи, че между 6:00 и 15:30 ч. по Гринуич на 1 ноември е обработила тегления за 4,649 млрд. долара и депозити за 1,01 млрд. долара. Така нетният отлив на средства е достигнал около 3,64 млрд. долара.

Първоначално е имало рязко увеличение на тегленията, но впоследствие темпът им е намалял и се стабилизира, както се очаква, допълват от компанията. Според Binance нетният отлив в неделя представлява малко над 2% от активите на стойност 171 млрд. долара, които платформата управлява.

Миналата седмица борсата съобщи, че е заделила над 6,3 млрд. долара, за да се справи с последиците от атаката. Тегленията на повече от 24 водещи криптовалути, сред които биткойн и етериум, вече са възстановени. Останалите услуги ще бъдат активирани поетапно след приключването на проверките за сигурност.

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Междувременно откраднатите при атаката средства продължават да бъдат изпирани, съобщи пред Би Би Си Алекс Зебрик, старши разследващ в компанията за анализ на блокчейн транзакции "Чейнълизис". Той и екипът му работят с Binance и правителствени институции за връщането на откраднатите пари.

"Продължаваме да наблюдаваме доста активни опити за изпиране на средствата", каза Зебрик пред предаването "Тудей" на Би Би Си. По думите му нападателите разпределят парите през хиляди адреси и хиляди депозити, за да затруднят проследяването им.

Атаката срещу Binance е приписана на групата "Трейдър Трейтор", свързвана със Северна Корея и известна още като "Лазарус". През 2025 г. същата група открадна рекордните тогава 1,5 млрд. долара от криптоборсата "Байбит".

В събота ФБР публикува списък с адреси на криптопортфейли, свързани с групата, и призова участниците в индустрията да съдействат, като блокират транзакциите с тях. След това Binance призова издателите на криптовалути да замразят засегнатите активи.

Според първоначалните проверки на борсата атаката може да е започнала от компрометиран лаптоп на неин инженер. Това е позволило на хакерите да намерят начин да извършват неоторизирани транзакции. Пробивът е засегнал глобалната централизирана платформа Binance.com. Американското подразделение на борсата е заявило, че не е било засегнато.

Binance съобщи, че е възстановила активите на клиентите чрез няколко източника, сред които корпоративните ѝ средства, застрахователния фонд за фючърсна търговия и резервния фонд за извънредни ситуации. "Ангажиментът ни остава непроменен: Binance ще покрие изцяло финансовите последици от откраднатите при този инцидент средства", заявиха от компанията.

Криптовалутите са дигитални активи, които се търгуват на платформи като Binance. За разлика от парите в брой те нямат физическа форма и се съхраняват и управляват чрез компютри, смартфони и други електронни устройства. Binance е основана в Китай и има стотици милиони регистрирани потребители по света.

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