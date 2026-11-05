Българи организират срещи с потенциални инвеститори чрез фалшив уебсайт. Датското дружество няма дейност в България

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Комисията за финансов надзор (КФН) предупреждава за схема за инвестиционна измама, при която български граждани използват името и корпоративната идентичност на лицензирана датска финансова компания, за да привличат инвеститори с нереални финансови предложения.

Сигналът е получен от датския орган за финансов надзор и се отнася до злоупотреба с името на "АртаСкоуп Капиталфорвалтнинг" (ArthaScope Kapitalforvaltning A/S) - лицензирано дружество за управление на активи, което е под надзора на датския финансов регулатор.

По информация на КФН лица, представящи се за представители на датската компания, са организирали срещи с потенциални инвеститори в България, на които са предлагали различни инвестиционни възможности. За целта е създаден и имитиращ уебсайт с наименование ArthaScope - Extend your business across Europe.

От датското дружество категорично отричат да имат каквато и да е връзка с тази дейност. Компанията няма клон, представители или бизнес операции в България и не е упълномощавала никого да предлага инвестиционни услуги или да организира срещи от нейно име.

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Дружеството също така заявява, че няма отношение към лицата, стоящи зад фалшивия сайт. Единственият му официален интернет адрес е ArthaScope | Din formue i godt selskab.

КФН призовава потенциалните инвеститори да не се доверяват на предложенията и информацията, предоставяни от въпросните лица, и да прекратят всякакъв контакт с тях. Регулаторът предупреждава, че подобни действия крият сериозен риск от финансови загуби.

От комисията напомнят, че преди да вложат средства, гражданите трябва да проверяват дали инвестиционните дружества действително съществуват и разполагат с необходимия лиценз за извършване на съответната дейност. Това може да стане чрез регистрите на КФН на адрес www.sfc.bg, както и чрез интернет страницата на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA).

Всеки, който вече е провел среща или е получил покана за среща с мнимите представители, трябва да преустанови контактите си с тях. При съмнения за измама или престъпна дейност гражданите могат да подадат сигнал до Министерството на вътрешните работи и КФН.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.