КФН предупреди за инвестиционна измама с името на лицензирана датска компания
Българи организират срещи с потенциални инвеститори чрез фалшив уебсайт. Датското дружество няма дейност в България
Комисията за финансов надзор (КФН) предупреждава за схема за инвестиционна измама, при която български граждани използват името и корпоративната идентичност на лицензирана датска финансова компания, за да привличат инвеститори с нереални финансови предложения.
Сигналът е получен от датския орган за финансов надзор и се отнася до злоупотреба с името на "АртаСкоуп Капиталфорвалтнинг" (ArthaScope Kapitalforvaltning A/S) - лицензирано дружество за управление на активи, което е под надзора на датския финансов регулатор.
По информация на КФН лица, представящи се за представители на датската компания, са организирали срещи с потенциални инвеститори в България, на които са предлагали различни инвестиционни възможности. За целта е създаден и имитиращ уебсайт с наименование ArthaScope - Extend your business across Europe.
От датското дружество категорично отричат да имат каквато и да е връзка с тази дейност. Компанията няма клон, представители или бизнес операции в България и не е упълномощавала никого да предлага инвестиционни услуги или да организира срещи от нейно име.
Дружеството също така заявява, че няма отношение към лицата, стоящи зад фалшивия сайт. Единственият му официален интернет адрес е ArthaScope | Din formue i godt selskab.
КФН призовава потенциалните инвеститори да не се доверяват на предложенията и информацията, предоставяни от въпросните лица, и да прекратят всякакъв контакт с тях. Регулаторът предупреждава, че подобни действия крият сериозен риск от финансови загуби.
От комисията напомнят, че преди да вложат средства, гражданите трябва да проверяват дали инвестиционните дружества действително съществуват и разполагат с необходимия лиценз за извършване на съответната дейност. Това може да стане чрез регистрите на КФН на адрес www.sfc.bg, както и чрез интернет страницата на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA).
Всеки, който вече е провел среща или е получил покана за среща с мнимите представители, трябва да преустанови контактите си с тях. При съмнения за измама или престъпна дейност гражданите могат да подадат сигнал до Министерството на вътрешните работи и КФН.