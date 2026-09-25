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Комисията за финансов надзор (КФН) е предприела действия за ограничаване на достъпа до интернет страницата Urianexo.sbs, която имитира популярен български новинарски сайт и привлича потенциални инвеститори с обещания за "гарантирани и сигурни приходи".

Страницата се рекламира в социалните мрежи и други онлайн платформи. За да изглежда достоверна, тя използва изображения, генерирани чрез изкуствен интелект, на известни представители на бизнеса, които уж подкрепят предлаганите инвестиционни сделки.

На сайта се рекламира и инструмент, наречен Zeltix AI, чрез който според представената информация се извършват сделки с ценни книжа.

КФН предупреждава, че страницата може да е свързана с финансова измама. Регулаторът не е успял да установи кое физическо или юридическо лице стои зад сайта. Няма и надеждни доказателства, че използваните имена, изображения и брандове действително подкрепят предлаганите инвестиции.

Друг сериозен сигнал е обещаваната доходност, която според КФН е нереалистична. До платформата няма и директен достъп. Потребителите могат да стигнат до нея единствено след попълване на регистрационна форма в самия сайт.

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Проверката на КФН е установила и друга важна подробност. Съществува реален бизнес с марката Zeltix, който използва домейна zeltix.ai и предлага решения, свързани с внедряването на изкуствен интелект в различни бизнес процеси в сектора на медицинската естетика. Сайтът се управлява от регистрираната във Великобритания компания Zeltix Digital Ltd.

Няма обаче данни за връзка между тази компания и Urianexo.sbs, която предлага инвестиционната платформа Zeltix AI. КФН посочва още, че домейнът, интерфейсът и съдържанието на инвестиционния сайт са с ограничена функционалност и имат съмнително техническо оформление, което поставя под въпрос тяхната достоверност.

Затова през Urianexo.sbs не могат законно да се предлагат или предоставят в България услуги, свързани с финансови инструменти и криптоактиви.

Подобно предупреждение вече е издадено и от шведския финансов регулатор. Finansinspektionen е проверил интернет страница, рекламираща платформа със същото име - Zeltix AI, на домейна zeltixainorway.com. Шведският регулатор съобщава, че не е успял да установи реално дружество зад сайта и че платформата не е лицензирана да предлага финансови услуги.

КФН предупреждава инвеститорите и за друга платформа - ICRYPEX, свързана с турското дружество ICRYPEX Bilişim А.Ş. На официалния сайт на платформата е посочено, че тя работи въз основа на лицензи от Полша, Литва, България и Ел Салвадор.

Според КФН обаче ICRYPEX и свързаните с платформата дружества нямат лиценз, издаден от българския регулатор, за предоставяне на услуги с криптоактиви или за извършване на инвестиционни услуги и дейности. Те не са под надзора на КФН и няма данни да са уведомили регулатора чрез процедура от друга държава членка за намерение да предлагат услуги в България. Следователно и чрез тази платформа не могат законно да се предоставят в България услуги, свързани с финансови инструменти и криптоактиви.

КФН призовава хората да не превеждат пари на инвестиционни платформи, преди внимателно да проверят кой стои зад тях и дали има необходимите разрешения. При съмнения инвеститорите могат да поискат допълнителна информация и да я сравнят с независими публични източници.

Преди да се използват подобни услуги, трябва да се проверят публичните регистри на КФН и официалните сайтове на съответните поднадзорни компании, включително дали притежават необходимия лиценз. За услугите с криптоактиви информация може да се проверява и в официалния регистър на Европейския орган за ценни книжа и пазари.

При съмнение за измама КФН съветва гражданите да прекратят контакта с платформата и да сигнализират компетентните органи. Сигнали могат да се подават и до самата Комисия за финансов надзор на [email protected].

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.