Изборът може да се превърне в част от по-широка сделка между лидерите на ЕС

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Предсрочното оттегляне на Кристин Лагард от поста президент на Европейската централна банка (ЕЦБ) на 7 февруари 2027 г. задейства процедурата за избор на неин наследник. Решението за назначението ще бъде взето от Европейския съвет след препоръка на Съвета на ЕС и консултации с Европейския парламент и Управителния съвет на ЕЦБ, информират Франс прес и АПА, цитирани от БТА.

Процесът започва с предложения от държавите от еврозоната, които се обсъждат в Еврогрупата. След постигането на съгласие Съветът на ЕС отправя официална препоръка към Европейския съвет. Европейският парламент и Управителният съвет на ЕЦБ дават становища, но окончателното назначение е в правомощията на европейските лидери.

Тъй като еврозоната вече включва 21 държави, за решението е необходимо квалифицирано мнозинство от най-малко 16 от тях, представляващи поне 65% от населението на валутния съюз. Кандидатът трябва да има признат професионален авторитет и опит във валутните или банковите въпроси.

Въпреки формално установената процедура изборът традиционно е съпътстван от преговори между правителствата, при които значение имат и политическото влияние на големите държави, и балансът между националностите в ръководството на институцията. Финансовите министри от Еврогрупата ще обсъдят въпроса на заседание в Брюксел на 9 ноември.

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Правилата на ЕЦБ уреждат възможността за принудително освобождаване на член на Изпълнителния съвет при определени обстоятелства, но не описват подробно процедурата при доброволно предсрочно оттегляне на президента. Няма и изрично установен ред за назначаване на временно изпълняващ длъжността или за автоматично прехвърляне на всички президентски правомощия към вицепрезидента при овакантяване на поста.

Историческият прецедент е първият президент на ЕЦБ Вим Дуйзенберг, който напуска през 2003 г., преди да е изтекъл 8-годишният му мандат. При назначаването му през 1998 г. е постигната политическа договореност той да отстъпи мястото си на французина Жан-Клод Трише преди края на мандата.

През февруари 2002 г. Дуйзенберг уведомява тогавашните председатели на Европейския съвет и на Съвета на финансовите министри на ЕС Хосе Мария Аснар и Родриго Рато, че възнамерява да се пенсионира през юли 2003 г. Той информира устно и членовете на ръководните органи на ЕЦБ.

През януари 2003 г. изпраща и писмо до тогавашния генерален секретар на Съвета Хавиер Солана, с което иска да започне процедурата за избор на негов наследник. Самият Дуйзенберг определя писмото като "чиста формалност".

Предаването на поста обаче се забавя заради съдебно дело срещу Трише, свързано с банковия скандал около френската банка "Креди Лионе" (Crédit Lyonnais). Дуйзенберг остава няколко месеца по-дълго от планираното, за да осигури плавен преход. След оправдателната присъда Трише поема ръководството на ЕЦБ през ноември 2003 г.

Кои са възможните наследници на Лагард? Сред спряганите кандидати са бившият управител на нидерландската централна банка Клаас Кнот и Пабло Ернандес де Кос, който ръководи Банката за международни разплащания, след като преди това оглавяваше централната банка на Испания. Интерес към поста е проявил и президентът на Бундесбанк Йоахим Нагел.

Не е изключено в надпреварата да се включат и други кандидати. През 2019 г. самата Лагард се появи като кандидат в сравнително късен етап от процедурата, преди да бъде назначена за президент на ЕЦБ.

Изборът на нов ръководител може да бъде част от по-широко споразумение за обновяване на Изпълнителния съвет на банката. Мандатът на главния икономист Филип Лейн изтича през май 2027 г., а Изабел Шнабел се очаква да напусне предсрочно в началото на годината, за да премине на работа в Международния валутен фонд. Така европейските лидери ще трябва да съгласуват няколко ключови назначения в сравнително кратък период.

Процедурата по избор на президент изисква номинации, консултации и окончателно решение. При назначаването на Лагард през 2019 г. от първоначалното ѝ номиниране до официалното потвърждаване на кандидатурата са изминали повече от 3 месеца.

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