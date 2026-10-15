Ако предложението се приеме, минималната работна заплата ще бъде увеличена с 39,80 евро

5329 Снимка: БТА

Правителството предлага 660 евро минималната работна заплата от 1 януари 2027 година.

Проектът на постановление на Министерския съвет е публикуван в Портала за обществени консултации.

Ако предложението се приеме, минималната работна заплата ще бъде увеличена с 39,80 евро или с 6,4% спрямо размера ѝ от 620,20 евро през 2026 г.

Увеличението на минималната работна заплата ще допринесе за стимулиране активността на пазара на труда, за нарастване на най-ниското възнаграждение за положен труд на заетите лица, за намаляване на неравенството в доходите и бедността, за повишаване на покупателната способност и жизненото равнище на населението, посочват от Министерството на труда и социалната политика.

Минималната месечна работна заплата е при нормална продължителност на работното време от осем часа и при петдневна работна седмица. Минималната часова работна заплата е 3,98 евро.

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Със свое решение вчера правителството определи реда и начина на определяне на минималната работна заплата. Новите разпоредби предвиждат всяка година до 15 август правителството да определя размера на най-ниското основно месечно възнаграждение за труд за следващата година в диапазон с долна и горна граница.

В края на август стана ясно, че в средносрочните разчети на Министерство на финансите е заложено минималната заплата да достигне 680 евро през 2028 г. и 710 евро през 2029 г.. Максималният осигурителен доход се предвижда да бъде 2400 евро през 2027 г., след което да се увеличава с по 100 евро годишно и да достигне 2600 евро през 2029 г.

Същевременно бюджетното салдо към края на август е отрицателно с 3,08 млрд. евро. Само през август дефицитът се е влошил основно заради концентрирани плащания по инвестиции по ПВУ. Очаква се разходите по плана да продължат да оказват натиск върху бюджетното салдо до получаването на петото плащане от Европейската комисия.

В края на август фискалният резерв възлиза на 7,78 млрд. евро. От тях 7,53 млрд. евро са депозити на фискалния резерв в БНБ и банки, а 248,7 млн. евро са вземания от фондовете на ЕС за сертифицирани разходи, аванси и други.

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