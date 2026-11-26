Той и основният му съперник за ръководния пост в ЕЦБ - Клаас Нот са смятани за кандидати с изключително задълбочени познания и опит в паричната политика и финансовата стабилност

444 Източник: Banco de España

Пабло Ернандес де Кос се очертава да е следващия президент на Европейската централна банка (ЕЦБ), който ще наследи Кристин Лагард през 2027 г. Кандидатурата му е получила подкрепата на лидерите на страните от еврозоната по време на срещата на върха на Европейския съвет, съобщиха международни медии.

Назначението все още трябва да премине през формална процедура, включваща консултации с Европейския парламент и Управителния съвет на ЕЦБ. Нито една от двете институции обаче няма право на вето. До избора се стигна след интензивни политически преговори между държавите от еврозоната за постигане на съгласие кой да заеме поста с 8-годишен мандат.

55-годишният испански икономист е централен банкер от кариерата. Той започва работа в Испанската централна банка като изследовател през 90-те години на миналия век, след което преминава през различни нейни подразделения. От 2018 г. до юни 2024 г. е неин управител, пише CNBC.

Между 2019 и 2024 г. де Кос председателства Базелския комитет за банков надзор, а от юли 2025 г. е генерален мениджър на базираната в Базел Банка за международни разплащания.

Както де Кос, така и основният му съперник за ръководния пост в ЕЦБ - Клаас Нот са смятани за кандидати с изключително задълбочени познания и опит в паричната политика и финансовата стабилност. Тези качества придобиват особено значение в условията на отново засилваща се инфлация, икономическа разпокъсаност и политическа несигурност.

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Лагард има богат опит във финансовите институции, но в началото на мандата ѝ някои критици поставиха под въпрос недостатъчния ѝ опит в централното банкиране. Тя обяви, че ще се оттегли на 7 февруари 2027 г. - повече от 7 години след като стана първата жена начело на ЕЦБ.

Де Кос е успял да събере достатъчна политическа подкрепа по време на закрити разговори и преговори, въпреки последния опит на Нидерландия тази седмица да наложи кандидатурата на съперника му Нот.

Представителите на 5-те най-големи икономики в еврозоната - Германия, Франция, Италия, Испания и Нидерландия - водят активни преговори за разпределението на местата в 6-членния Изпълнителен съвет на ЕЦБ. Целта е всяка от водещите държави да осигури достатъчно влияние в ръководството на институцията.

През 2027 г. предстоят и други важни промени в Изпълнителния съвет. Очаква се германецът Маркус Брунмайер да поеме поста на главен икономист, а французойката Лоранс Бун да оглави направлението, отговарящо за пазарните операции.

Анализаторите определят позициите на де Кос по паричната политика като умерено ориентирани към по-ниски лихви в подкрепа на икономическия растеж. В същото време те го описват като прагматик, готов да променя подхода си според икономическите условия.

По време на енергийната криза след пълномащабното руско нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. той подкрепи значителното повишаване на лихвените проценти. Преди това обаче е защитавал категорично отрицателните лихви и мащабните стимули, въведени през 2019 г. от тогавашния президент на ЕЦБ Марио Драги в опит да съживи икономиката на еврозоната.

През 2024 г., попитан дали е "ястреб" или "гълъб" в паричната политика, де Кос се пошегува, че е "сова". С това той подчерта, че решенията му се основават преди всичко на икономическите данни и конкретната ситуация.

"Вярно е, че Ернандес де Кос подкрепяше изключително стимулиращата парична политика на ЕЦБ в периода, когато инфлацията трайно оставаше под целевото равнище. Възгледите му за паричната политика обаче може да зависят от икономическата среда", коментира Кристиан Копф, ръководител на звеното за облигации и валутни пазари в "Юниън Инвестмънт". "Сега очевидно се намираме в режим на по-висока инфлация, като се очаква базисната инфлация в еврозоната да остане над целта на ЕЦБ до 2029 г.", допълва той.

Премиерът на Испания Педро Санчес публикува в социалната мрежа "Екс" поздрав за "Испания начело на Европа", предаде Франс Прес, цитирана от БТА. "Един испанец начело на ЕЦБ. Испанка (Тереса Рибера) начело като първи заместник-председател на Европейската комисия. Испанка (Надя Калвино) начело на Европейската инвестиционна банка. Накратко, Испания води Европа както никога досега", написа Санчес.

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