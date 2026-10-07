Анализаторът на европейските банки ще бъде специален гост на петото издание на "Финанси: Уравнения и решения" на 12 октомври

88

Илия Шчупко, старши сътрудник по проучвания на акции в Bloomberg Intelligence в Лондон, ще открие петото специално издание на "Финанси: Уравнения и решения". Форумът на Bulgaria ON AIR и Bloomberg TV Bulgaria ще се проведе на 12 октомври 2026 г. от 11:30 ч. в зала "Мусала" на Hilton Sofia.

Шчупко е специализиран в проучванията на европейските банки с особен акцент върху Централна и Източна Европа. Той анализира тенденциите, които определят развитието на банките и финансовите институции в региона, като съчетава фундаментален анализ, финансово моделиране и работа с данни. Има петгодишен опит в проучванията на европейския финансов сектор, магистърска степен по "Финансови пазари" от бизнес училището EDHEC и бакалавърска степен по математика и икономика от Лондонския университет.

Какви ще бъдат двигателите на икономическия растеж през 2027 г.? Как политиките на Европейската централна банка ще се отразят на финансовите услуги у нас? Кои бизнес модели ще се променят най-силно под въздействието на изкуствения интелект? Това са част от въпросите, които ще съберат финансисти, икономисти, анализатори и представители на бизнеса в пет дискусионни панела.

Първият панел ще бъде посветен на бъдещето на пенсионното осигуряване - мултифондовия модел, инвестиционната политика на фондовете и възможностите за по-индивидуално пенсионно планиране. Втората дискусия ще разгледа паричните и бюджетните политики и отражението им върху банковия бизнес, включително очакванията за лихвите, кредитите и депозитите през 2027 г.

Инвестиционният и платежният пазар ще бъдат във фокуса на третия панел, с теми като Open Finance, сигурността на дигиталните плащания, AI във финансите и възможностите пред личните инвестиции. Четвъртата дискусия ще проследи новите формати и инвестициите в ритейл сектора, а финалният панел ще постави акцент върху застраховането в условията на климатични и киберрискове, променящи се регулации и нови потребности от финансова защита.

Какво движи бизнеса днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Панелите за пенсионното осигуряване, банковия бизнес и застраховането ще бъдат модерирани от Петър Илиев, финансов журналист в Money.bg. Дискусиите за инвестиционния и платежния пазар и за ритейл сектора ще води Илина Бисерова, директор "Комуникации, маркетинг и международни отношения" в Българската фондова борса.

След всеки панел са предвидени Q&A сесии при изключени камери, достъпни само за присъстващите на място. Програмата включва и възможности за професионални срещи и коктейл.

"Финанси: Уравнения и решения" е най-големият годишен финансов форум на Bulgaria ON AIR и Bloomberg TV Bulgaria. За участие във форума и ексклузивните Q&A сесии желаещите могат да се регистрират в Investor Media PRO.

Пълната програма е достъпна тук.

Dir.bg е медиен партньор на събитието.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.